Esnaf kendini ihbar etti, Bağlar Belediyesi tarihi geçmiş gıdaları imha etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnaf kendini ihbar etti, Bağlar Belediyesi tarihi geçmiş gıdaları imha etti - Son Dakika

Esnaf kendini ihbar etti, Bağlar Belediyesi tarihi geçmiş gıdaları imha etti

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gıda toptancıları sitesinde esnaflık yapan bir işletme, tarihi geçmiş gıdalar için Bağlar Belediyesi'ne başvuruda bulundu.

Esnaf kendini ihbar etti, Bağlar Belediyesi tarihi geçmiş gıdaları imha etti, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gıda toptancıları sitesinde esnaflık yapan bir işletme, tarihi geçmiş gıdalar için Bağlar Belediyesi'ne başvuruda bulundu. İş yerine gelen belediyenin zabıta ekipleri, bozuk ve tarihi geçmiş gıdaları araçlara yükleyerek imha etti.


Bağlar Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle sürdürülen gıda denetimleri sonrası esnaftan örnek bir davranış geldi. Gıda Toptancıları Sitesi'nde esnaflık yapan bir işletme, ellerinde tarihi geçmiş gıdalar bulunduğunu Bağlar Belediyesi zabıta ekiplerine bildirerek imha edilmesi için destek istedi. Vatandaşın takdir toplayan davranışı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, talepte bulunan iş yerine giderek bozuk ve tarihi geçmiş gıdalarla ilgili tespit yaptı. Daha sonra belediye araçlarına yüklenen tarihi geçmiş gıdaları imha etmek üzere çöp sahasına götüren zabıta ekipleri, insan sağlığı için risk oluşturan gıdaları imha etti.


Gıda denetimleri titizlikle sürdürülüyor


Gıda sağlığının gündemde olduğu bugünlerde esnafın örnek tutumu takdir toplarken, Bağlar Belediyesi'nin halk sağlığını korumak için sürdürdüğü denetimler vatandaşların desteğini alıyor.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gıda sağlığına büyük önem verdiklerini ve bu konuda titiz çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek duyarlı tutumlar sergileyen esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti. Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın duyarlı davranışlarının sağlamış olduğu destekle denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı
Diyarbakır'da 1 milyon liranın sahibi aranıyor Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş

Son Dakika Haberleri
16:35 Konyasporlu futbolcular, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
16:34 Kupada centilmenlik ön planda tutuldu - Son Dakika
16:34 Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı - Son Dakika
16:34 Şanlıurfalı öğrenciler okulda kasiyersiz manavdan alışveriş yapıyor - Son Dakika
16:28 Meclis üyesi Güven, 'Kadın Şurası'na katıldı - Son Dakika
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:38:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaf kendini ihbar etti, Bağlar Belediyesi tarihi geçmiş gıdaları imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]