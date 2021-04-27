Esnaf odalarından Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'ye teşekkür ziyareti - Son Dakika

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti.

Dere, birlik başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyeleriyle ziyaret ettiği Tütüncü ile bir süre görüşerek, salgın sürecinde esnafa verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kepez Belediyesi'nin esnafa destek sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Dere, şunları kaydetti:

"Kepez'de bulunan 14 bin esnafımız adına belediye kiracısı esnaflarımızdan 6 ay boyunca kira almamanız, esnaf ve zanaatkarlarımıza yönelik dezenfekte ve maske çalışmalarınız, servisçi, kahvehaneci, otobüsçü ve kantinci esnafımıza gıda kolisi yardımı yapılması, cadde ve sokakları güzelleştirerek esnafımızın işlerini artırmaya yönelik çalışmaların yapılması ile esnaf ve sanatkarlarımıza vermiş olduğunuz destekler dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Başkan Tütüncü ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her zaman esnafın yanında olduklarını bildirdi.