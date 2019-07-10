Son Dakika Haberleri: Esnaf Komşuları Ali Babacan'ın İstifasını Yorumladı
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Esnaf Komşuları Ali Babacan'ın İstifasını Yorumladı

1 saat önce

AKP iktidarı döneminde ekonomi yönetiminde etkin isimlerden birisi olarak siyaset sahnesinde rol alan Ali Babacan'ın esnaf olarak yetiştiği ve ilk ekonomi tecrübelerini edindiği Ankara'nın Çıkrıkçılar Yokuşu'nda siyasi parti kurma olasılığına olumlu yaklaşılıyor.

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Esnaf Komşuları Ali Babacan'ın İstifasını Yorumladı
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:01 
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