Esnaf Komşuları Ali Babacan'ın İstifasını Yorumladı
1 saat önce
AKP iktidarı döneminde ekonomi yönetiminde etkin isimlerden birisi olarak siyaset sahnesinde rol alan Ali Babacan'ın esnaf olarak yetiştiği ve ilk ekonomi tecrübelerini edindiği Ankara'nın Çıkrıkçılar Yokuşu'nda siyasi parti kurma olasılığına olumlu yaklaşılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:01
AKP iktidarı döneminde Ekonomi
, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi
yönetiminde etkin isimlerden birisi olarak siyaset sahnesinde rol alan Ali Babacan
'ın esnaf olarak yetiştiği ve ilk ekonomi tecrübelerini edindiği Ankara
'nın Çıkrıkçılar Yokuşu'nda siyasi parti kurma olasılığına olumlu yaklaşılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu Kanalizasyona düşen Salih'in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu! Abdullah Gül ve Ali Babacan, Erdoğan'ın "Sırtımızdan hançerlediler" sözlerine ne diyor? Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin adı ne olacak? Masada iki isim var