Esnaf kooperatifi başkanı makamında bacağından vuruldu - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, makamında uğradığı silahlı saldırıda bacağından vuruldu. Azman tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı Caddesi'nde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi binasında meydana geldi. Erdem B., Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ın makamına gelerek bir süre görüştü. Erdem B. bu sırada tabancasını ateşleyerek Mehmet Azman'ı sağ bacağından vurdu. Erdem B. kaçarken, görevlilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bacağından yaralanan Mehmet Azman kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Erdem B. polis ekiplerine teslim oldu. Daha önce halk otobüsü işletmeciliği ve besicilik yaptığı belirtilen Erdem B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.