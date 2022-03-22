Esnaf kooperatifi başkanı makamında bacağından vuruldu - Son Dakika
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Esnaf kooperatifi başkanı makamında bacağından vuruldu

22.03.2022 16:38
Esnaf kooperatifi başkanı makamında bacağından vuruldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, makamında uğradığı silahlı saldırıda bacağından vuruldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, makamında uğradığı silahlı saldırıda bacağından vuruldu. Azman tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı Caddesi'nde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi binasında meydana geldi. Erdem B., Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ın makamına gelerek bir süre görüştü. Erdem B. bu sırada tabancasını ateşleyerek Mehmet Azman'ı sağ bacağından vurdu. Erdem B. kaçarken, görevlilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bacağından yaralanan Mehmet Azman kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Erdem B. polis ekiplerine teslim oldu. Daha önce halk otobüsü işletmeciliği ve besicilik yaptığı belirtilen Erdem B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Esnaf kooperatifi başkanı makamında bacağından vuruldu
Esnaf kooperatifi başkanı makamında bacağından vuruldu
Esnaf kooperatifi başkanı makamında bacağından vuruldu
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Esnaf ve Sanatkarlar, Ereğli, Kredi, Azman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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