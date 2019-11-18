Esnaf kredi kefalet Kooperatiflerin Başkan ve yöneticileri Fethiye'de bir araya geldi

Aydın-Muğla İlleri 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği'ne bağlı kooperatiflerin Başkan ve personellerine yönelik eğitim semineri verildi. Muhasebeden, ipotek teminatlarına kadar pek çok konuda gerçekleştirilen 4 günlük eğitim seminerinin oldukça verimli geçtiğini belirten Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, eğitim programında tecrübelerini paylaşan uzmanlara ve eğitime katılan başkan ve personellere teşekkür etti.



Seminerin yanında Aydın-Muğla İllerinde bulunan 42 kooperatifin başkan ve personelinin de kaynaştığı eğitim semineri Bölge Birliği'nin Fethiye'de bulunan tesisleri Aymes Otel'de gerçekleştirildi.



Eğitim seminerine TESKOMB Genel Başkan Vekili Salahaddin Hünü, İstanbul Bölge Birliği Başkanı ve TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi Temel Yaşar Çoruh, Halkbank Denizli Bölge Koordinatörü Deniz Yıldırım, Pazarlama Müdürü İlker Tekin, Fethiye Şube Müdürü Güney Arıkan, TESKOMB-Esgimtaş A.Ş. yazılım ve program sorumlusu Özgür Özol, Avukat Samim Horasanlı, Halk Sigorta ve Halk Emeklilik yetkilileri katıldı.



Bölge Eğitim Semineri Birlik Başkanı Necip Saraç, TESKOMB Genel Başkan Vekili Salahaddin Hünü ve Halkbank Denizli Bölge Koordinatörü Deniz Yıldırım'ın konuşmaları ile başladı. Yapılan eğitim seminerinde Kooperatif Başkan ve Personellerine Avukat Samim Horasanlı tarafından kooperatif kredi ipotek ve teminatları ile ilişkin dikkat edilmesi gereken hukuki konular hakkında eğitim gerçekleştirildi. Seminer kooperatif muhasebe ve ortak programı ve mevzuat ile ilgili TESKOMB-Esgimtaş A.Ş. sorumlusu Özgür Özol'un sunumu ile devam etti. Ayrıca kredi sigorta işlemleri ve bireysel emeklilik konularında yetkililerce sunum yapıldı.



Halkbank Bölge Müdürlüğünce 2019 yılı itibariyle kayıtlı verilerine göre kooperatiflere Halkbank yetkililerince hazırlanan plaketler verildi.



Düzenlemiş oldukları eğitim semineri ile ilgili konuşan Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Her yıl gerek TESKOMB gerekse Bölge Birliği olarak düzenlenen eğitim seminerlerinin teşkilatlardaki kurumsallaşma, bilgi, işlem düzey ve kalitesini arttırmada önemli rol oynadığını söyledi. Saraç, "Bölgemizce düzenlemiş olduğumuz bu eğitim semineri çok iyi geçti. Faydalı bir seminer oldu. Bilgilerin tazelenmesi, yeni yapılan düzenlemeler ve karşılaşan sorunların çözüm önerileri görüşüldü. Bunun yanında personelimiz de kaynaştı. Katılımlarından dolayı TESKOMBGenel Başkan Vekili Salahaddin Hünü, İstanbul Bölge Birliği Başkanı ve TESKOMB Yönetim Kurulu üyesi Temel Yaşar Çoruh, Halkbank Denizli Bölge Koordinatörü Deniz Yıldırım ve Pazarlama Müdürü İlker Tekin, Fethiye şube Müdürü Güney Arıkan, TESKOMB-Esgimtaş A.Ş. Yazılım ve Program sorumlusu Özgür Özol, Avukat Samim Horasanlı, Halk Sigorta ve Halk Emeklilik yetkililerine teşekkür ediyorum" diyerek Bölge Birliği olarak el ele vermiş 42 kooperatiften oluşan büyük ve samimi bir aile olduklarını söyledi. - AYDIN