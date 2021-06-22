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Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Saray'da toplandı - Son Dakika

Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Saray'da toplandı

22.06.2021 19:09
Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Saray'da toplandı, System.String[]

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 29. Bölge Birliği Yönetimi bu ayki toplantısını İsmail Atakan Başkanlığında Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gerçekleştirdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 29. Bölge Birliği Yönetimi bu ayki toplantısını İsmail Atakan Başkanlığında Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gerçekleştirdi.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illeri Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği'nin aylık toplantısı, Saray Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nin ev sahipliğinde Saray'da gerçekleştirildi. Esnaf Kefalet Kooperatifleri Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne Bölge Birliği Başkanı İsmail Atakan Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bölge esnafların sorunları ele alındı. Başkan Atakan, 29. Bölge Birliği içeren bir basın açıklamasında bulundu.

Toplantıda konuşan Başkan İsmail Atakan, Trakya bölgesinde Tekirdağ Kırklareli ve Edirne il ve ilçelerinde faaliyet gösteren 27 kooperatiflerinin bulunduğunu hatırlattı. Atakan, "Bu kooperatifler merkezi Tekirdağ ilimizde bulunan 29. Bölge birliğimize bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın işletmelerindeki oluşan finansal, makine, teçhizat, ticari araç, işyeri gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan bu kooperatiflerimiz ülkemizde ve tüm dünyada hiçbir aksaklık yaşanmadan çalışan finans kuruluşlarıdır. Esnaf ve sanatkarlarımızın yatırım yamalarında, ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamada Türkiye Halk Bankası kaynaklarından kooperatiflerimiz kefaletiyle destek kredileri pandemi döneminde de ara vermeden devam etmiştir. Esnaf kefalet kooperatifi olarak Halk Bankası şubelerimiz ile birlikte tüm esnaf ve sanatkarlarımıza gerekli finansal desteği sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi olarak Türkiye Halk bankası kaynaklarından 60 aya kadar yüzde 9.5 faiz oranı ile işletme kredisi, yüzde 9.5 faiz oranı ile 10 yıl vadeli işyeri edinme kredisi, ayrıca 7 yıl vadeli 84 ay taksitle ve yüzde 9.5 faiz oranı ile ticari araç edinme kredilerini periyodik verilmeye devam etmektedir" dedi.

"Salgınla mücadele döneminde zaman zaman esnaf ve sanatkarlarımız dan bazı meslek grupları işyerlerini kapatarak faaliyetlerine uzun bir süre ara vermek zorunda kaldılar" diyen Atakan, şunları söyledi:

"Bazı meslekler ise vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilgili bakanlıklarımız tarafından belirlenen kuralara uymak koşuluyla bir taraftan kendi sağlıklarını ve ailelerinin sağlılarını korumaya çalışırken bir taraftan da vatandaşlarımızın kısmi hizmet vermeye gayret etmişlerdir. Dolayısı ile salgınla mücadelede vatandaşlarımıza büyük görevler düşerken ülke ekonomisinin bel kemiği olan esnaf ve sanatlarımız sürece maddi manevi fedakarlıkta bulunarak büyük bir katkı sağlamışlardır. Tüm halkımız salgının bir an önce bitmesini temenni ederken tek geçim kaynağı işyerleri olan tamamen kapalı esnaflarımız ise dükkanlarının açılacağı günü dört gözle beklemişlerdir."

Önemli katkılar sağlandı

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne Bölge Birliği Başkanı İsmail Atakan, "Sürece katkı sağlamak için esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı sıkıntıları beraberce aşabilmek için ve bu yükün altından hep birlikte kalkabilmek için ticaret kararları doğrultusunda bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Bunlardan bazıları, 2020 yılı içerisinde ülke genelinde Esnaf Kefalet Kooperatifleri ve Halk Bankası'ndan kişi başı üst limit 25 bin Türk lirasına kadar olmak üzere esnaf destek kredisi kullandırma gerçekleştirildi. 2020 yılı içerisinde Nisan, Mayıs, Haziran aylarına denk gelen taksitleri ve takip eden taksitler faizsiz olarak ertelendi. 2020 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına denk gelen taksitler diğer taksitlere ilave edilmek suretiyle ertelendi. 2020 yılı Kasım, Aralık, aylarına denk gelen taksitleri ertelenmeye dahil edildi. 2021 yılı içerisinde 1 Ocak 2021 tarihleri ve 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kooperatifimize ödemesi olan Esnaf ve Sanatkarlarımız dilerse taksitlerini Temmuz 2021 tarihine erteleme imkanı verildi. 13 Temmuz 2020 ile 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanan yeniden yapılandırma uygulaması ile kooperatifimize ödemesi takibinde bulunan ortaklarımızın borçları yüzde 10 faiz oran ile 24 aya kadar taksitlendirilecektir yeniden yapılandırılmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Esnaf ve Sanatkarlara yönelik destek paketleri ile Esnaf ve Sanatkarlarımıza her zaman destek olan Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a, TESKOMB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'e ve Halk bankası Genel Müdürlüğümüz Osman Arslan'a, Halk Bankası Şube Müdürlerimize, esnaf ve sanatkarlarımız adına şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.

"Bizleri bölge birliği olarak aylık mutat toplantılarımız sırayla birliğimize bağlı olan kooperatiflerde yaparak o bölgedeki kooperatiflerimizin ve esnaflarımızın taleplerini isteklerini dinleyip çözüm üretmek için çalışıyoruz" diyen Atakan, "Bu ayki toplantımız da Saray Esnaf Kefalet Kooperatifinde gerçekleştirilmek üzere toplandık. Halk Bankası Genel Müdürlüğü aylık risk grubu değerlendirmelerine göre kooperatifimizin çalışmaları, arasında Saray Esnaf Kefalet Kooperatifi gerek takip oranı gerek esnaf ve sanatkarlar verdiği destekler ve sistemli çalışmalarıyla bölgemizde en iyi kooperatifler arasında yer almayı başarmıştır. Başarılı çalışmaları ile görev yapan başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla bölge birliğimiz adına teşekkür ederiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Saray'da toplandı

Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi, Saray, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Saray'da toplandı - Son Dakika Ekonomi


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