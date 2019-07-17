Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu
51 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nın ticarete hareketlilik getireceğini belirterek, "Cirolarda bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artış beklentimiz var." dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, Kurban Bayramı
'nın ticarete hareketlilik getireceğini belirterek, "Cirolarda bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artış beklentimiz var." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:17
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