Son Dakika Haberleri: Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu
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Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu

51 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nın ticarete hareketlilik getireceğini belirterek, "Cirolarda bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artış beklentimiz var." dedi.

Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu, System.String[]
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nın ticarete hareketlilik getireceğini belirterek, "Cirolarda bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artış beklentimiz var." dedi.
Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:17 
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