Son Dakika Haberleri: Esnaf Kuruluşlarından Başkan Altun'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Esnaf Kuruluşlarından Başkan Altun'a Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Bünyan Esnaf Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Esnaf Kuruluşlarından Başkan Altun'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Bünyan Esnaf Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özkan Altun;"Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İlçemize ve insanımıza değer katan, ilçe ekonomimiz adına katma değer oluşturan bütün herkesle birlikte ilçemize güzellikler katmak için yola çıktık. Bu süreçte İnşallah ilçemizin tüm dinamikleriyle bir uyum içinde çalışacak, üretecek ve üretenin yanında olacağız. Rabbim inşallah bu yolda bizleri başarılı kılar. Güzel temennilerinden dolayı ziyaretçilerime teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmeyi temenni ediyorum" dedi.

Bünyan Esnaf Odası Başkanı Kadir Erol Gül ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Derviş İşlenmiş ise Başkan Altun'u tebrik ederek başarılar diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:04 Kaynak: İHA
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