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Esnaf liderlerinden Gür'e övgü - Son Dakika

Esnaf liderlerinden Gür'e övgü

21.09.2021 17:09
Esnaf liderlerinden Gür'e övgü, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Özcan Saraçoğlu ve Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'u ziyaret etti.

ÇESOB'un faaliyetlerini ulusal basın aracılığıyla yakından takip etme fırsatı bulduklarını vurgulayan Özsaraçoğlu ve Heppekcan, Çorumlu esnaf ve sanatkarların dertleriyle dertlenen bir Birlik Başkanına sahip oldukları için şanslı olduklarını kaydettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Recep Gür ise, ÇESOB olarak tüm TESK yöneticileri ve Federasyon Başkanlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorunlarını gerek Federasyon gerekse Konfederasyon nezdinde çözmeye çalıştıklarını anlatan Gür, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Özcan Saraçoğlu ve Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan aracılığıyla tüm Konfederasyon ve Federasyon yöneticilerine teşekkür ederek, kendilerine günün anısına plaket sundu.

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan ayrıca beraberinde önceki dönem Federasyon Başkanı Özcan Saraçoğlu ile birlikte Federasyonlarına bağlı Çilingirciler ve Tenekeciler Odası Başkanı Halil Taşkaldıran, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek ile Sungurlu Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu'nu da ziyaret ederek, oda başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Esnaf liderlerinden Gür'e övgü - Son Dakika


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