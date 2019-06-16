Son Dakika Haberleri: Esnaf lokantasıyla bitişiğindeki büfe, yangında kullanılmaz hale geldi
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Esnaf lokantasıyla bitişiğindeki büfe, yangında kullanılmaz hale geldi

50 dakika önce

ANKARA'da, bir esnaf lokantasında çıkan, bitişiğindeki büfeye de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Esnaf lokantasıyla bitişiğindeki büfe, yangında kullanılmaz hale geldi, System.String[]
ANKARA'da, bir esnaf lokantasında çıkan, bitişiğindeki büfeye de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iki iş yeri de kullanılmaz hale geldi.
? Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak'taki bir esnaf lokantasında, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede lokantayı sararak bitişiğindeki büfeye de sıçradı. Çevre esnafının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis, olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak sokakta toplanan kalabalığı uzaklaştırdı. Yangın itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İki iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği yangının lokantanın bacasında biriken yağın alev alması sonucu çıktığı öne sürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:20 Kaynak: DHA
Altındağ, Ankara, Güncel
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