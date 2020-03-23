Esnaf müşteri olmayınca futbol oynadı - Son Dakika

Esnaf müşteri olmayınca futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta kasap, fırıncı ve demirci esnafı iş yerleri önünde maç yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir grup esnaf korona virüs nedeniyle müşterilerin azalması sonrası iş yerleri önünde futbol oynadı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, Kahramanmaraş'taki esnafın da işini etkiledi. Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı esnafları, azalan müşteri ve sakinlik sonrası iş yerleri önünde futbol oynadı. Çarşıda bulunan demirci, bıçakçı, kasap ve fırın gibi iş yerleri olan esnaf, çarşı içinde toplanarak futbol oynadılar. Yaşananlar bir başka esnafın cep telefonu kamerası tarafından da kayıt altına alındı.

Kasap esnafı Mehmet Arifoğlu, "Malum korona virüs olayından sonra bizim işlerimiz de yavaşlama oldu ve gençlerinde işleri azalınca bizde onlarla birlikte top oynuyoruz" dedi.