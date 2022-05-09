Esnaf Odaları Başkanlığını, AKP'li Adaya Karşı Yeniden Kazanan Ahmet Kuybu: "Bunlar Cumhurbaşkanımızın Mirasını Yedi, Zarar Veriyorlar, Mirasyediler" - Son Dakika
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Esnaf Odaları Başkanlığını, AKP'li Adaya Karşı Yeniden Kazanan Ahmet Kuybu: "Bunlar Cumhurbaşkanımızın Mirasını Yedi, Zarar Veriyorlar, Mirasyediler"

09.05.2022 12:35

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (KMESOB) Başkanlık seçimlerinde Ahmet Kuybu, AKP İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek aday olan rakibi Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte'ye karşı büyük farkla kazandı. Yeniden başkan seçilen Kuybu, seçime siyasetçilerin karıştığını ifade ederken, "Bunlar Cumhurbaşkanımızın mirasını yedi, şimdi zarar veriyorlar. Mirasyediler. Bu makamlara layık olmayan insanlar. Çok şükür sayenizde buradan da dersini aldılar" dedi.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (KMESOB) Başkanlık seçimlerinde Ahmet Kuybu, AKP İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek aday olan rakibi Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte'ye karşı büyük farkla kazandı. Yeniden başkan seçilen Kuybu, seçime siyasetçilerin karıştığını ifade ederken, "Bunlar Cumhurbaşkanımızın mirasını yedi, şimdi zarar veriyorlar. Bunlar mirasyediler. Bu makamlara layık olmayan insanlar. Çok şükür sayenizde buradan da dersini aldılar" dedi.

Kahramanmaraş'ta, geçtiğimiz aylarda tamamlanan esnaf odaları seçimlerinin ardından KMESOB Genel Kurulu, dün yapıldı. Genel Kurul'da KMESOB Başkanlığı'nda iki aday yarıştı. Mevcut başkan Ahmet Kuybu'nun yanı sıra AKP İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Kahramanmaraş Kunduracılar Odası Başkanı Ali Köfte de adaydı.

Seçim sonuçlarına göre; Kuybu 229, Köfte 81 oy aldı. Bu sonuçla birlikte Kuybu KMESOB Başkanlığına yeniden seçildi.

"BU SEÇİMLERİMİZE BİRAZ SİYASETÇİLER KARIŞTI"

Seçimin ardından destekçilerine teşekkür eden Kuybu, "Biz bu işe gönül, kalbimizi verdik. Bunun da sonucunu alıyoruz çok şükür. İstemeyerek de olsa bu seçimlerimize biraz siyasetçiler karıştı. AK Parti, bizim karşımızda değildi. Sadece Cumhurbaşkanımızın yüzü hürmetine bir makamlara gelip başarısız olan, o makamlara layık olmayan bazıları, kendi başarısızlığını bu seçime müdahil olarak, sandılar ki biz bu seçimi kazanırız, bunun başarısını biz üstleniriz sandılar. Çok şükür, yanıldılar" diye konuştu.

"BUNLAR CUMHURBAŞKANIMIZIN MİRASINI YEDİ, ŞİMDİ ZARAR VERİYORLAR. MİRASYEDİLER"

Kuybu, Mevlana'nın "Ne olursan ol, gel" sözüne atıf yaparak, "Bugüne kadar 'ne olursan ol, gel' dedik. Ama biz de insanız, bizim de sabrımız tükendi. Bundan sonra bu kelimeyi rafa kaldırıyoruz. Yanımızda olanlarla olacağız, karşımızda olanların ölümüne karşısında olacağız. Tarafsız kalanlara da biz tarafsız kalacağız. Allah Cumhurbaşkanımızın yardımcısı olsun. Bunlar Cumhurbaşkanımızın mirasını yedi, şimdi zarar veriyorlar. Bunlar mirasyediler. Bu makamlara layık olmayan insanlar. Çok şükür sayenizde buradan da dersini aldılar" dedi.

"BU SONRADAN OLMALAR AK PARTİLİ OLDU. ASIL AK PARTİLİ BİZLERİZ"

Kuybu, bazı AKP'li siyasetçileri de, "Bu sonradan olmalar AK Partili oldu. Asıl AK Partili bizleriz, bizim büyüklerimiz. Bilirsiniz, rahmetli ağabeyim bu partinin kurucusuydu. Yıllarca hizmet etti. Rahmetli babam, hiç unutmam, Tayyip Bey'i televizyonda gördüğü zaman ağlardı. Dua ederdi. Bu insanlar, bunun için mi emek verdi, dua etti, fedakarlık etti, bu çakallar arkamızda çıksın diye. Onun için artık tarafız diyoruz" sözleriyle eleştirdi.

Esnaf Odaları Başkanlığını, AKP'li Adaya Karşı Yeniden Kazanan Ahmet Kuybu: Bunlar Cumhurbaşkanımızın Mirasını Yedi, Zarar Veriyorlar, Mirasyediler
Esnaf Odaları Başkanlığını, AKP'li Adaya Karşı Yeniden Kazanan Ahmet Kuybu: Bunlar Cumhurbaşkanımızın Mirasını Yedi, Zarar Veriyorlar, Mirasyediler
Esnaf Odaları Başkanlığını, AKP'li Adaya Karşı Yeniden Kazanan Ahmet Kuybu: Bunlar Cumhurbaşkanımızın Mirasını Yedi, Zarar Veriyorlar, Mirasyediler
Esnaf Odaları Başkanlığını, AKP'li Adaya Karşı Yeniden Kazanan Ahmet Kuybu: Bunlar Cumhurbaşkanımızın Mirasını Yedi, Zarar Veriyorlar, Mirasyediler

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Kahramanmaraş, AK Parti, İstifa, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Esnaf Odaları Başkanlığını, AKP'li Adaya Karşı Yeniden Kazanan Ahmet Kuybu: "Bunlar Cumhurbaşkanımızın Mirasını Yedi, Zarar Veriyorlar, Mirasyediler" - Son Dakika
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