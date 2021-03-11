Esnaf Odaları Birliği'nden esnafa kovid-19 eğitimi - Son Dakika

Esnaf Odaları Birliği'nden esnafa kovid-19 eğitimi
11.03.2021 09:36
Esnaf Odaları Birliği'nden esnafa kovid-19 eğitimi verildi. Kırşehir Esnaf Odaları Birliği temsilcileri esnafa kovid-19 ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler ve uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verdi.
KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 'tematik denetim' genelgesi kapsamında Kırşehir Esnaf Odaları Birliği temsilcileri esnafa korona virüs kapsamında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıyor.
Oda başkanları ve birlik görevlilerinin yer aldığı ziyaretlerde esnaflara yeme içme yerlerinde uyulacak oturma düzeni ve kapasite sayısını belirtmeleri için afişler ve maskeler veriliyor.
Denetim sırasında iş yerlerinde hijyen, sosyal mesafe ve yüzde 50 kurallarına riayet edilip edilmediği gözden kontrol ediliyor. - KIRŞEHİR
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