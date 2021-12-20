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Esnaf Odalarında seçim takvimi başlıyor - Son Dakika

Esnaf Odalarında seçim takvimi başlıyor

20.12.2021 15:36
Esnaf Odalarında seçim takvimi başlıyor

Ocak ayından itibaren üç ay sürecek dönemde gerçekleştirilecek oda genel kurulları ile İzmirli esnaf sanatkarlar önümüzdeki 4 yıl için görev yapacak yeni yöneticilerini belirleyecek.

Yeni yılla birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)'ne bağlı esnaf odalarında seçim süreci başlıyor.

Genel kurullar öncesi ilçeler de dahil olmak üzere 128 odanın başkanı ile biraraya gelen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, 'Seçim sürecini İzmir esnaf teşkilatına yakışır şekilde tamamlamak, genel kurullarımızı karşılıklı saygı ve sevgiyi koruyarak, demokratik ve şeffafbir ortamda gerçekleştirmek için oda başkanlarımızla görüşmeler yaptım. Esnaf yöneticileri bu dönemde birlik beraberliği koruyarak bir hizmet yarışına gireceklerdir.Gerek ilçeleri gezerek gerekse başkanlarımızı misafir ederek düşüncelerimizi aktardık, fikir alışverişlerinde bulunduk. İzmir Esnaf Odaları Birliği, oda genel kurullarının yasalara uygun, eksiksiz, demokratik ve nezih bir şekilde gerçekleştirilmesi için üzerine düşen ödevleri yerine getirmeye devam edecektir.' dedi.

Corona salgınından vesürecin getirdiği tedbirler ve ekonomik darboğazdan olumsuz yönde en fazla esnaf sanatkarların etkilendiğini hatırlatan Başkan Mutlu, 'Zor günlerin getirdiği sıkıntılar halen devam ederken seçim sürecine giriyoruz. Odalarımız 1 Ocak -31 Mart 2022 tarihleri arasında genel kurullarını gerçekleştirecekler. Bugüne kadar İzmir'de kongrelerimiz tüm Türkiye'ye örnek olacak olgunlukta tamamlanmıştır. Önümüzdeki süreçte de aynı anlayışla kongreleri tamamlayacağız' diye konuştu.

Hizmet yarışına girilecek

Gereken şartlara sahip olan her oda üyesi her esnaf sanatkarın seçimlerde aday olabileceğini belirten Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: 'İzmir'de oda genel kurulları ve seçimleri nezih ve demokratik bir ortamda,İzmir Esnaf Teşkilatına yakışır olgunlukta geçer. Oda yöneticileri de, adaylar da bunun bir hizmet yarışı olduğunun bilincindedirler, bilincinde olmalıdırlar. Oda yöneticileri ve adaylar genel kurullara kol kola girip yarışacaklar, mesleklerini ileriye taşımak adına düşüncelerini ve planlarını ortaya koyacaklardır. Genel kurul neticesi esnaf sanatkarların oylarıyla belirlenen yeni yönetimlere, esnaf üyelerimizin tercihlerine de herkes saygı duyacaktır.

Burada mühim olan, genel kurulların demokratik, şeffaf bir ortamda, kimseyi kırmadan dökmeden, incitmeden tamamlanmasıdır. Oda yöneticilerimiz bu tecrübeye ve olgunluğa sahiptirler. 2022 yılı genel kurullarımız da tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir hizmet yarışı halinde geçecektir. Esnaf camiasına hizmete gönül vermiş tüm dostlara,2022 yılında yapılacak genel kurullarda başarılar diliyor, yeni dönemin İzmir Esnaf Teşkilatı'na hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.'

Esnaf Odalarında seçim takvimi başlıyor

Türkiye, İzmir, Esnaf, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Esnaf Odalarında seçim takvimi başlıyor - Son Dakika


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