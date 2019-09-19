Son Dakika Haberleri: Esnaf Odalarından kan bağışı
Son Dakika Spor Haber

Esnaf Odalarından kan bağışı

1 saat önce

Isparta'da Ahilik Haftası kapsamında Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural ve oda başkanları kan bağışında bulundu.

Esnaf Odalarından kan bağışı, System.String[]

Isparta'da Ahilik Haftası kapsamında Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural ve oda başkanları kan bağışında bulundu.


Isparta'da 32'inci Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural ve oda başkanları Mimar Sinan Camii önündeki Kızılay Çadırına giderek kan bağışında bulundular. Kan bağışı etkinliğine SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz ile Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger de katıldı.


Esnaf Odaları Birliği Başkanvekili Ahmet Tural, ahilik felsefesinin temelinde insanı yaşatmak olduğunu belirterek, "Bizde buradan aldığımız ilhamla bağışlanan her kanın kurtarılan bir hayat olduğu bilinciyle Ahilik Haftası kapsamında kan bağışında bulunuyoruz. Tabi ki kan demek hayat demek, can demek. Sadece ihtiyaç olduğunda değil ihtiyaç olmadan da kan verelim ki ihtiyaç olduğunda kan aranmasın diyoruz. Yaşanan kazalarda. Ameliyat sırasında, kan çok önemli. O nedenle tüm esnaf ve sanatkarımıza kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuyorum. Kan ver hayat kurtar diyerek Ahilik Haftasının esnaf ve sanatkarımıza ve ilimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Başkanvekili Tural, kan bağışında bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ISPARTA

Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı
Robinho hapse girmemek için Roma'ya gitmedi! Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu! Andone, devre arasında Brighton'a dönmeyeceğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esnaf Odalarından kan bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]