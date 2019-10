Esnaf odalarından MGC'ye ziyaret

Haydar Karaduman'ın vefatından sonra Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) başkanlığına seçilen Vahap Güner'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu Kapsamda esnaf odaları ve esnaf kefalet kooperatifi yöneticileri de ziyaret gerçekleştirildi.



MGC Başkanlığına seçilen Vahap Güner'e esnaf odalarından hayırlı olsun ziyaretinde konuşan ve odalar adına bir değerlendirme yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( ESOB) Başkanı Şevket Keskin; "Haydar Karaduman, Malatya'da sevilen bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Sizlerde Karaduman'dan sonra arkadaşların teveccühü ile seçilen Vahap Güner olarak Malatya'yı çok iyi tanıyan bir arkadaşımızsınız. Malatya basının çehresinin sizinle biraz daha değişeceğini ve gerçekte ülkenin meselelerini korkmadan, çamur atayım iz kalsın meselesiyle değil, gerçekleri yazacağına ve söyleyeceğine ben yürekten inanmaktayım" ifadelerini kullandı. " Basın dediğin zaman memleketin gözüdür, kulağıdır, sesidir. Sizin şahsınızda yeni yönetimi biz tebrik ediyoruz. Doğrular olduğu zaman her zaman sizlerin yanındayız. Diğer illere gidin bakın, Malatya esnaf sanatkarlarına övgü olmasın ama pırıl pırıl bir teşkilat var. Bir her zaman şunu söylüyoruz, eksiklerimiz olduğu zaman gerçekleri yazın, hatamız varsa geri döneriz. Ama çamur at izi kalsın diyerek esnaf sanatkarımıza dokunan da biz her zaman karşısında bulur. Bir yanlış varsa özür dilemesini de biliriz" diyen Keskin, daha sonra özetle şunları ifade etti:



"Malatya'daki bütün siyasi parti temsilcilerimiz, Milletvekillerimiz, basını, sivil toplum kuruluşları olsun Malatya'nın sorunu nedir, konumu nedir, kayısı, barajları, yolları ne oldu? Diyerek bir toplantı yapılmasını bekliyordum Cumhurbaşkanı ilimize gelmeden önce. 2-3 kişi sözcü seçilirdi, Malatya'nın konularını, meselelerini anlatırdı. Biz Malatya'nın meselelerini anlattık. Birebir anlattık, sadece bir dosya vermedik. Benim tek istediğimi Malatya'da ortak akılla hareket edilmesi. Ortak akılla hareket ediliyor gibi görünüyor ama edilmiyor. Bu nedenle burada basına önemli görevler düşüyor."



Haydar Karaduman'ı rahmetle ve minnetle andıklarını ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren de, Vahap Güner'e yeni görevinde başarılar diledi. Basının önemine temas eden Evren, vatandaş ile yöneticiler arasında köprü görevi gören basının her zaman esnafların yanında olduğuna parmak basıp, basının önemini dile getirdi.



Ziyaretten dolay teşekkür eden Vahap Güner ise, "MGC 1989'da Haydar Karaduman öncülüğünde kurulduğundan bu yana, Malatya esnafımız ve odalar bizimle birlikte. Biz kendilerinden her zaman destek gördük. Malatya'nın sıkıntıları, hepimizin sıkıntıları. Malatya gerçekten hakkı olan hizmetleri alma noktasında başkanımız arada bir günden oluşturacak açıklamalar yapıyor. O konuşmaları da takdirle karşılıyoruz. Haydar beyin bir projesi vardı. Mehmet Buyruk Caddesindeki eski belediye başkanı Münir Erkal döneminde tahsis edilen bir arsa vardı. Oraya bir basın kompleksi yapma konusunda Selahattin Gürkan Başkanımızla bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA