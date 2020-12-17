Esnaf Odalarından vatandaşa çağrı, "Alışverişinizi yerel esnaftan yapın" - Son Dakika

Esnaf Odalarından vatandaşa çağrı, "Alışverişinizi yerel esnaftan yapın"

17.12.2020 09:09
Esnaf Odalarından vatandaşa çağrı,

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odaları Birliği, vatandaşa çağrıda bulunarak alışverişlerini yerel esnaftan yapmasını istedi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odaları Birliği, vatandaşa çağrıda bulunarak alışverişlerini yerel esnaftan yapmasını istedi.

Esnaf ve sanatkarların sadece devletin değil, vatandaşın da desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, "İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olun. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın" dedi.

Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin hem yerel hem de ulusal düzeyde ticareti ve üretimi sekteye uğrattığını belirten Öztürk, "Bu süreçten en çok etkilenen kesim hiç şüphesiz küçük sermayesi ve kapasitesi ile esnaf ve sanatkarımız oldu. Berber ve kuaför işletmelerinden servis işletmecilerine, eğlence yerlerinden kantin işletmeleri ve lokantalara kadar pek çok işletme geçici süreliğine kapatıldı. Kahvehane ve kıraathaneler 9 aydır kapalı ve daha ne zaman açılabilecekleri belli değil, toplu taşımada yeni kurallar kondu. 65 yaş üstü esnafımız iş yerini açamaz oldu. İnsanların evden çıkamamaları, en temel ihtiyaçların bile ertelenmesi esnaf ve sanatkarımızı derinden etkiledi. Devletimiz küçük esnafını desteklemek amacıyla düşük faizli krediler verdi, ama bu kredilerin de ödeme günleri geldi. 9 Aydır işyeri halen kapalı olan esnaflarımız var. Dükkanını açamayan esnaf bırakın aldığı kredi taksitini ödemeyi, evinin, çoluk çocuğunun geçimini nasıl sağlasın" diye konuştu.

Esnafın halkın da desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Öztürk, açıklamasında; "Kırşehir'de, esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak, sizlere çağrıda bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde esnafımızın yanında olun. Gelin alışverişinizi yerel esnaftan yapın. Çünkü yerel esnaftan alışveriş ekonomiye can vermek demektir. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan milli ve yerli değerlerimize sahip çıkandır. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, Türk Lirası'nın değer kazanması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Esnaf Odalarından vatandaşa çağrı, Alışverişinizi yerel esnaftan yapın

Koronavirüs, Kırşehir, Gelin, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnaf Odalarından vatandaşa çağrı, 'Alışverişinizi yerel esnaftan yapın' - Son Dakika Ekonomi


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