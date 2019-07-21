Son Dakika Haberleri: Esnaf odası Almanya'da ki gurbetçilere plaket verdi
Son Dakika Güncel Haber

Esnaf odası Almanya'da ki gurbetçilere plaket verdi

13 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 3. Batı Karadeniz Yapı ve Dekorasyon fuarında Çaycuma Esnaf ve Sanatlar Odası Almanya'da yaşayan ve odaya yurt dışı çalışmalarında destek olan esnaf, iş adamı ve çeşitli derneklere plaket verildi.

Esnaf odası Almanya'da ki gurbetçilere plaket verdi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 3. Batı Karadeniz Yapı ve Dekorasyon fuarında Çaycuma Esnaf ve Sanatlar Odası Almanya'da yaşayan ve odaya yurt dışı çalışmalarında destek olan esnaf, iş adamı ve çeşitli derneklere plaket verildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, fuara davet ettiği gurbetçiler Selim Akman, Hayriye Kökçam, Satılmış Bayram, Yalçın Doğan, Şahin Tabakoğlu ve Almanya Çaycumalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam ve TSO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Saraç eşliğinde plaket takdim etti.

Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir yaklaşık 5 yıldır Almanya ile istişarelerde bulunduklarını belirtti. Kandemir, "Almanya'da işçi çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve kendini yetiştirmiş, orada ticaret yaparak mücadele eden iş adamlarımız var. Onlara ulaştık ve tanıştık. Oda olarak yabancı projelerimizde bizde rehberlik ettiler. Bazıları Devrekli İşadamları Derneği'ni bazıları ise Almanya Çaycumalılar Derneğini kurdular. Hepsini yöremizde fuara davet ettik. Bizleri kırmayıp katıldılar. Ancak Faurı gezdiklerinde Avrupa'ya pazarladıkları ürünlerin stantlarını göremediklerini söylediler. Bu arkadaşlarımıza odamıza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum"dedi. Plaket dağıtımının ardından misafir gelen gurbetçiler teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK
Zonguldak, Çaycuma, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'deki tanker krizinde büyük şüphe: Rus müdahalesi araştırılıyor Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı CHP'li eski vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacağına dair iddiayı yalandı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3 atama birden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 13:10:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esnaf odası Almanya'da ki gurbetçilere plaket verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]