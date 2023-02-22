Esnaf odası başkanına yumruklu saldırı - Son Dakika
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Esnaf odası başkanına yumruklu saldırı

22.02.2023 16:04
Esnaf odası başkanına yumruklu saldırı

ORDU'nun Kumru ilçesinde Esnaf Odası ve Kredi Kooperatifi Başkanı Namık Evin (62), oda binası önünde telefonla görüşürken yoldan geçen alkollü olduğu öne sürülen Ertan E.'nin (45) yumruklu saldırısına uğradı.

ORDU'nun Kumru ilçesinde Esnaf Odası ve Kredi Kooperatifi Başkanı Namık Evin (62), oda binası önünde telefonla görüşürken yoldan geçen alkollü olduğu öne sürülen Ertan E.'nin (45) yumruklu saldırısına uğradı.

Olay, dün ilçeye bağlı Karacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaf Odası ve Kredi Kooperatifi Başkanı Namık Evin, bina önünde telefonla konuşurken alkollü olduğu iddia edilen Ertan E.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Evin, başına ve göğsüne aldığı darbelerle yere düştü. Çevredekiler araya girerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Evin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan Ertan E., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İlçe emniyet müdürlüğüne götürülen Ertan E., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, Namık Evin'in yakınları ile Ertan E.'nin arasında husumet olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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