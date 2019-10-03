Esnaf odası başkanları KVKK hakkında bilgilendirildi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (İDDG) Ekim Ayı Toplantısında, oda başkanları 2016 yılında çıkan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirildi.



İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (İDDG) Ekim Ayı Toplantısı KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi. KONESOB toplantı salonunda Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı toplantının açılış ve selamlama konuşmasını KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak yaptı. Daha sonra söz alan Avukat İbrahim Afşin Kara, 2016 yılında çıkan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında İDDG Kurulu Üyesi Başkanlara bilgilendirme sunumu yaptı. Avukat Kara, 2022 yılına kadar Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanununun alt yapısının tamamen oluşturulmaya çalışıldığını, bireyselin yanı sıra ticari olarak da kanunun önemi hakkında açıklamalarda bulundu.



Karşılıklı istişare ve görüş alışverişinde bulunulan toplantıda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da, mesleki eğitim merkezleri diploma ve ustalık programları hakkında Esnaf Odası Başkanlarına bilgilendirme yaptı. - KONYA