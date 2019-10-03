Son Dakika Haberleri: Esnaf odası başkanları KVKK hakkında bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Haber

Esnaf odası başkanları KVKK hakkında bilgilendirildi

1 saat önce

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (İDDG) Ekim Ayı Toplantısı, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ın Başkanlığında gerçekleştirildi.

Esnaf odası başkanları KVKK hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu (İDDG) Ekim Ayı Toplantısı, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ın Başkanlığında gerçekleştirildi.


KONESOB toplantı salonunda Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı toplantının açılış ve selamlama konuşmasını KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak yaptı. Daha sonra söz alan Avukat İbrahim Afşin Kara, 2016 yılında çıkan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında İDDG Kurulu Üyesi Başkanlara bilgilendirme sunumu yaptı. Avukat Kara, 2022 yılına kadar Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanununun alt yapısının tamamen oluşturulmaya çalışıldığını, bireyselin yanı sıra ticari olarak da kanunun önemi hakkında açıklamalarda bulundu.


Karşılıklı istişare ve görüş alışverişinde bulunulan toplantıda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da, mesleki eğitim merkezleri diploma ve ustalık programları hakkında Esnaf Odası Başkanlarına bilgilendirme yaptı. - KONYA

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Lise öğrencisini, karnına oturup sigara içerken defalarca kez bıçaklayan caniye 14 yıl hapis verildi Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla hırsızlıktan yakalandı Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:00:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esnaf odası başkanları KVKK hakkında bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]