Son Dakika Haberleri: Esnaf odası başkanlarından Başkan Ergün'e ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Esnaf odası başkanlarından Başkan Ergün'e ziyaret

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, MASKİ Genel Müdürlüğünde Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ile birliğe bağlı oda başkanlarını ağırladı.

Esnaf odası başkanlarından Başkan Ergün'e ziyaret, System.String[]

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter ve birliğe bağlı odaların başkanları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü MASKİ Genel Müdürlüğündeki makamında ziyaret etti.

Ziyarette Manisa'ya yönelik yapılacak yatırımlar ve yürütülmesi planlanan ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ergün, ziyarette başkanlara bol kazançlar ve çalışmalarında başarı dileklerini iletirken, Birlik Başkanı Geriter ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaları çok başarılı bulduklarını belirterek, çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hasan Geriter, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:41 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da korkutan orman yangını Son dakika! Bahçeli'den Lozan açıklaması Son dakika! Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu Patlayan klima motoru duvar yıktı: 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:21:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esnaf odası başkanlarından Başkan Ergün'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]