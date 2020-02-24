Esnaf Odası'ndan 50 yıllık emeğe şükran plaketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnaf Odası'ndan 50 yıllık emeğe şükran plaketi - Son Dakika

Esnaf Odası'ndan 50 yıllık emeğe şükran plaketi

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde Bakkallar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından, meslekte 50 yılını dolduran esnaflara plaket verildi.

Esnaf Odası'ndan 50 yıllık emeğe şükran plaketi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde Bakkallar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından, meslekte 50 yılını dolduran esnaflara plaket verildi. 1969 yılında oda kaydı yaptıran bakkal esnafı Necdet Öztaş ile Cafer Bulut'un, 50 yıllık bakkallık mesleğini tamamlayıp emekliye ayrıldığı belirtildi.


Simav Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Ramazan Işık, " Simav'ın önemli şahsiyetlerinden, 50 yıllık üyemiz olan iki esnafımız daha emekliye ayrıldı. İlçe sakinleri tarafından titizliği ve dürüst esnaflığı ile tanınan Necdet Öztaş ve Cafer Bulut büyüklerimize birer şükran plaketi takdim ettik. Bakkallık mesleğinde göstermiş oldukları sabırlı ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.


Evlerinde ziyaret edilen yarım asırlık bakkal esnafı Necdet Öztaş ve Cafer Bulut, nazik davranışlarından dolayı meslektaşlarına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:38 Kaynak: İHA
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