Esnaf odası uyardı: "Kapanmamak için kurallara dikkat edin" - Son Dakika

Esnaf odası uyardı: "Kapanmamak için kurallara dikkat edin"

16.03.2021 12:17
Esnaf odası uyardı:

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, faaliyetlerine başlayan esnaflara ve halka seslenerek, ele geçen sosyal ve ekonomik avantajın kaybedilmemesi için tedbirlerin aksatılmaması çağrısında bulundu.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, faaliyetlerine başlayan esnaflara ve halka seslenerek, ele geçen sosyal ve ekonomik avantajın kaybedilmemesi için tedbirlerin aksatılmaması çağrısında bulundu.

Oda Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, 11 aydır çok zor durumda kalan Mudanya esnafına çağrıda bulunarak, "Geçen zaan içinde yaşadığınız ve halen yaşamakta olduğunuz sıkıntıları çok iyi biliyorum. Fakat kaybedilen günlerin telafisi, mevcut zararların çok kısa süre içinde kapatılmak istenmesi durumunda maske, mesafe kuralına uyulamayacağı endişeleri var. Bu sebeple sağ duyumuzu kaybetmeden metrekareye düşen müşteri sayımıza ve 14 kurala çok dikkat edilmesi, ele geçen yeniden normalleşme sürecinin devamı açısından çok mühim. Bu hususu esnafımıza hatırlatıyorum. Uygulayacağınız her tedbir kazancınızdan feragat etmek değil, aksine kazancınızın sürekliliğini sağlamak olacaktır. Kurallara riayet etmekle hem ticaretimizin devamını sağlamış olacağız, hem de muhtemel idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamış olacağız. Bütün kurallara titizlikle uyan esnaflara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ertan Abdülazizoğlu, "Halkımızdan da talebimiz lütfen alışverişlerinizi ilçe esnafımızdan yapınız ve hizmet almakta olduğunuz işyerinde kurallara uyma konusunda esnaflarımıza kolaylık sağlayınız. Unutmayınız ki güvenle sosyal hayatımıza devam edebilmemiz için hepimiz alınan tedbirlere uymalıyız. Bütün esnaflarımıza sağlık dolu günler, kesintisiz ticaret ve bol kazançlar diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin" dileklerinde bulundu. - BURSA

Esnaf odası uyardı: Kapanmamak için kurallara dikkat edin
Esnaf odası uyardı: Kapanmamak için kurallara dikkat edin

Esnaf ve Sanatkarlar, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaf odası uyardı: 'Kapanmamak için kurallara dikkat edin' - Son Dakika


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