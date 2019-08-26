Esnaf odasından 'Çin malı kırtasiye ürünü' uyarısı

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, okulların açılmasına sayılı günler kala velileri kırtasiye malzemeleri konusunda uyardı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Başkan Akyüz, velilerin çocuklarının sağlığını, geleceğini düşünmesi gerektiğini kaydetti. Sadece kırtasiye işi yapan işyerlerinden alışveriş yapılmasının önemli olacağını vurgulayan Akyüz, merdiven altı üretimden, Çin malı ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.



Genellikle kırtasiye malzemelerinin görsellik açısından süslendiğine dikkat çeken Akyüz, "Güzel kokulu silgiler, güzel renkli kalemler, çantalarımız, beslenme çantalarımız, suluklarımız bunlara baktığımız zaman görselde çok güzel. Ama içi tehlike arz ettiğini, kanserojen madde arz ettiğini söyleyebilirim. Yani silgiyi elinizle tuttuğunuz zaman, çocuğunuz ağzınıza götürdüğü zaman en büyük tehlikelerden bir tanesi. Velilerimiz bunlara çok dikkat etsinler. Mutlaka ki garantili TSE ve CE yazan markalar tercih edilmelidir. Bakanlıklar tarafından denetlenmiş ve kullanıma uygun ürünler kullanılmalı. Ucuz etin suyu kara olur misali velilerimiz burada ucuz diye çocuklarımızı zehirlemesinler. İleride bunların geri dönüşü yok. bunun için öncelikle velilerimizi uyarmak istiyoruz kurum olarak, oda olarak. Merdiven altı üretimden mutlaka uzak dursunlar" diye konuştu.



"Çocuğunuzun sağlığını riske atmayın"



Okul zamanlarında dükkanına kırtasiye malzemesi koymuş bu kişilerden değil, 12 ay boyunca bu işi yapan kırtasiye mağazalarından alışveriş yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Akyüz, "Buralardan alışveriş yapılmasını öneriyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Her şeyden önce çocuğumuz çok önemlidir, para ikinci planda. Yani bugün insanlar maddi kaynaklardan dolayı ucuz mala tenezzül edebilirler, ucuz mala kaçabilirler ama bunun sıkıntıları ileride Allah göstermesin çocuklarımıza herhangi bir kötü hastalık geldiğinde geri dönüşü yok, son pişmanlık fayda etmiyor" dedi.



Velilerin Çin'den gelen mallara çok dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Akyüz, Çin'den üretilen malların ucuz olmasından dolayı insanların bunlara yöneldiğine vurgu yaptı. Akyüz, "Oyuncak oyuncakçıdan, kırtasiye kırtasiyeciden alınır" dedi. - MANİSA