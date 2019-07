Esnaf odasından 'Sahte kasap' uyarısı

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Bahattin Akyüz yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahte kasaplara karşı vatandaşları uyararak, "Her eline bıçağı alan kasap değil" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, ortaya çıkan sahte kasaplarla ilgili olarak Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz vatandaşları uyardı. Oda Başkanı Akyüz, Kurban Bayramı'na yakın günlerde ve bayramda sahte kasapların piyasaya çıkmaya başladığını dile getirerek, "Bayrama kadar piyasada olmayan sadece bayramlarda ortaya çıkan ve günü kurtarmak adına çarşı, pazar ve sokaklarda dükkanların önünde tezgah açan, kaldırımları işgal eden korsan kasaplara mutlaka dikkat edilmelidir. Vatandaşlarımızın sağlıklarını ön planda tutarak, bilmediği yerlerden, kasap haricinde kıyma makinesi bulunduran yerlerde etlerin parçalanması ve kıyılması konusunda dikkat etmeli ve sağlıksız gıda alışverişi yapmamalıdır" dedi.



Kurban Bayramı'nda sahte kasaplara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Akyüz, vatandaşlardan kurbanını işin ehli kasaplara, oda kaydı olan, vergisini veren, ustalık belgesi ve hijyen belgesi olan kasaplara emanet etmelerini istedi.



Ucuz ve Çin malı bıçaklardan da uzak durulması gerektiğini vurgulayan Akyüz, "Kurban Bayramı nedeniyle piyasada kalitesiz kurban bıçak, satır ve baltaları işportalardaki tezgahlarda satılmaya başladı. İstenmeyen olaylara meydan vermemek için bu tür bıçak, balta ve satır gibi ürünlerden uzak duralım. Çünkü bu bıçaklar sacdan yapıldığı için hem kasap için hem de kurban için eziyet vermektedir. Ayrıca bilenmesi ve masatlaması zordur. Kurbanın derisi yüzülürken zarar vermektedir. Halbuki bizim dünyaca ünlü TSE damgalı bıçaklarımız kolay kolay körelmemekte ve yapılan işten daha iyi verim alınmaktadır. Kurbanlık kesmek ustalık ister, mutlaka mesleği kasap olan ehil kimselere kestirin" diye uyardı.



"Kaçak çalışan kasaplar denetlenmeli"



Vatandaşı bayram dönemlerinde ortaya çıkan sorunlara karşı aydınlatmanın görevleri arasında yer aldığını belirten Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, "İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren kurban kesimleri için halkımızdan merdiven altı kasaplara ve kişilere karşı dikkatli olmalarını öneriyoruz. Yine her yıl gelişi güzel et ve kıyma çekenler var. Kurban Bayramı'nda ve sonrasında kasap olmayan işyerlerinin bazılarında kıyma makineleri var ve bu makineler hijyenik değil. Merdiven altında kasaplar mutlaka sıkı denetlenmeli. Kasaplıkla alakası olmayan bazı işyerleri Kurban Bayramı'nda ve sonrasında kıyma çekme makineleri bulunuyor. Kasabın yapması gerektiğini başka işyeri yapıyor. Böyle bir durum olmaz. Herkes kendi işini yapacak. Merdiven altı kasaplar konusunda belediyelerimiz denetimlerini sıklaştırmalı. Bunlara müsaade edilmesin. Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Şehzadeler - Yunusemre ilçeleri zabıta müdürlükleri, Büyükşehir Zabıta Başkanlığı tarafından çarşı pazarın hijyenik bakımdan ve fiyat yönüyle kontrol edilerek, ayrıca kasap haricinde kıyma makinesi bulunduran yerlerin denetimleri artırılmalıdır. Denetim sırasında satış yapanların hijyen eğitimi belgeleri ve esnaf oda kayıtları mutlaka aranmalıdır. Böylelikle kirasını, vergisini veren küçük esnaf ve sanatkarın da haksız rekabetten zarar görmesi engellenmelidir" diye konuştu. - MANİSA

