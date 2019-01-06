Esnaf, "Ölümle Tokalaşma" Projesine Destek Verdi

Antalya Valiliği
tarafından başlatılan "Ölümle tokalaşma" projesi kapsamında Kumluca
'da esnaflık yapan oto aksesuarcısı, projeye destek amacıyla iş yerinde sattığı emniyet kemeri tokalarını Emniyet Müdürlüğü
'ne teslim etti.
Kumluca Sanayi Sitesinde oto aksesuar işi yapan esnaf Zeki Gürkan, Antalya Valiliği tarafından başlatılan "Ölümle toklaşma" projesine destek amacıyla, iş yerinde sattığı emniyet kemeri tokalarını Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Bürosuna ulaştırdı.
Bunun üzerine, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Emniyet Müdürü Cemil Doğan
, Zeki Gürkan'ın örnek davranışından dolayı iş yerinde teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan esnaf Gürkan, emniyet kemeri tokası satışının yasak olduğunu bilmediğini, ölümle tokalaşma projesinden sonra sattığı emniyet kemeri tokalarını emniyet müdürlüğüne teslim etme kararı aldığını söyledi.
Kendisini etkileyen en önemli mesajın basında yer alan "Bu tokaları satan esnaf, cinayetin ortağıdır" haberi olduğunu ifade eden Gürkan, "İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerine haber vererek elimde bulunan kırk altı emniyet kemeri tokasını projeye destek olmak amacıyla teslim ettim." dedi.
Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, tokaların emniyet kemeri sinyalini susturmak için kullanıldığını belirterek, "bana ve bize bir şey olmaz " düşüncesinden vazgeçerek, trafikte uygulamaya konulan her kuralın değişik deneyim ve tecrübeler sonucu ortaya çıktığını aktardı.
Uygulamaya başlatılan projeyle insan hayatının korunmasını amaçlandığını belirten Uzun, "Esnafımıza gösterdiği bu örnek davranışında dolayı teşekkür ediyorum. Bu davranışları diğer esnaflarımızdan da bekliyoruz. Amacımız güveni bir trafik, güvenli bir yaşam olsun, insanlarımız ölmesin. Trafikte kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." dedi.
Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan ise bir liraya satılan masum bir ürün olarak görünen ama hiçte masum olmayan emniyet kemeri tokalarını kullananları kandırdığını, gerçekte ise ölümle sonuçlanabilecek olayların yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.