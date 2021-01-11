Esnaf Pandemi Destek başvuruları uzatıldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, esnaftan gelen talep doğrultusunda 2. dönem pandemi destek paketi başvurularını 15 Ocak Cuma gününe kadar uzattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. dönem pandemi destek paketi başvurularını 15 Ocak Cuma gününe kadar uzattı. Esnaftan gelen talep doğrultusunda süre uzatımına gidilen destek paketinden pandemi önlemleri kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan ya da işleri olumsuz yönde etkilenen esnaflar yararlanacak. Esnaf için ayrılan destek miktarı Başkan Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 20 milyondan 30 milyon TL'ye çıkarılmıştı. 2021 yılına esnafa olan borcunun tamamını ödeyerek giren Büyükşehir, hizmet aldığı esnafa 122 milyon lira tutarındaki borcunu aralık ayında ödemişti. Esnafa yapılan destekle birlikte Büyükşehir, Kocaelililere pandemi döneminde 238,6 milyonluk destek vermiş olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işyeri kapatılan veya muhtaç olduğunu belgelendiren esnaflara Ocak-Şubat ve Mart ayları boyunca aylık 1000 TL destek verecek. Başvurular Büyükşehir internet adresi ve çözüm masaları üzerinden yapılacak. 41 Esnaf Kartı ile gıda, elektrik, doğalgaz ve su harcamaları yapılabilecek. Başvurusu onaylanan kişilerin banka kartları ikametgah adreslerine teslim edilecek. - KOCAELİ