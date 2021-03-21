Esnaf Pandemi Döneminde Uyarlama Davası Açabilir Mi?

Aslan Tok Hukuk Ofisi Kurucusu ve Avukatı Mehmet Aslan, uyarlama davası hakkında bilgi verdi.

Uyarlama davasının, sözleşme tarihinde öngörülemeyen bir olayın ortaya çıkması halinde sözleşme taraflarından birinin mahkemeye müracaat ederek durumun öngörülmediğini, sözleşme şartlarının ağırlaştığını belirterek hakimin müdahalesini ve yeni şartlara göre uyarlanmasını istediğini belirtmesi olarak açıkladı.

Pandemi döneminde birçok esnafın uyarlama davası açtığını, yargılamaların ve emsal kararların devam ettiğini söyleyen Aslan, esnafların pandemiyi öngörmediği için kapalı kalarak yüzbir sebep halinin mevcut olduğunu bu yüzden kira vermek istemediklerini veya sadece paket servis yapıldığı için gelirin düştüğünü buna oranla kira tutarının da düşmesini istediklerini ifade etti. Bu durumun bir doğa olayı gibi kabul edilerek kusuru olmayan kişiye külfetin yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.