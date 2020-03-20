Esnaf ‘Ramazan’a umut bağladı!
38 dakika önce
İzmir'in ünlü Kemeraltı Çarşısı, tarihi günlerinden birini yaşıyor.
İzmir'in ünlü Kemeraltı Çarşısı, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Günlük ticareti yüzde 40 düşen çarşı esnafı, nisan ayındaki 'Ramazan'a umut bağlamış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:57
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