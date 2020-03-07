Esnaf sahte paralardan koleksiyon yaptı - Son Dakika

Bursa'da bir esnaf, kalpazanların verdiği sahte paralarla koleksiyon yaptı.



Çarşıda kadın giyimi üzerine dükkan işleten Enver Koç, bu zamana kadar alışveriş yapan kalpazanların kendine verdiği sahte paraları atmayıp sakladı. Koç, kalpazanların, genellikle işlerin yoğun olduğu zamanları kollayıp, ucuz bir eşya alarak 100 liralık sahte banknotlar verip esnafı dolandırdığını söyledi. Bu zamana kadar kendine verilen sahte paraları atmayıp saklayan Koç, emekli olduktan sonra bu paraları çerçeve yaptırıp, çalışma hayatında kendine atılan kazıklar olarak saklayacak. Geçtiğimiz günlerde yine sahte 100 lira verildiğini ifade eden Enver Koç, "Bu zamana kadar kalpazanlar tarafından pek çok sahte para verildi. Sahte paraları genelde işin yoğun olduğu saatlerde veriyorlar. Bu paraları atmayıp saklıyorum. Bundan sonra da verilirse onları da saklayacağım. Emekli olduktan sonra çerçeve yaptırıp duvara asarak, iş hayatımda yediğim kazıklar olarak saklayacağım" dedi. - BURSA