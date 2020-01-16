Esnaf, Sakarya'da binanın çöktüğü korku dolu anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnaf, Sakarya'da binanın çöktüğü korku dolu anları anlattı - Son Dakika

Esnaf, Sakarya'da binanın çöktüğü korku dolu anları anlattı

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çöken ve 3 işçinin son anda altında kalmaktan kurtulduğu binanın çökme esnasında olay yerinden geçen Mevlüt Sarı isimli esnaf korku dolu anları anlattı.

Esnaf, Sakarya'da binanın çöktüğü korku dolu anları anlattı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çöken ve 3 işçinin son anda altında kalmaktan kurtulduğu binanın çökme esnasında olay yerinden geçen Mevlüt Sarı isimli esnaf korku dolu anları anlattı. Sarı, "Korktuk ve bir an deprem oluyor zannettik, her taraf bir anda toz duman oldu" dedi.


Olay, sabah saatlerinde Adapazarı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Döner Geçit Sokak üzerinde binanın temeli için iş makinesi tarafından yapılan kazı esnasında hemen yan tarafında bulunan bir binada çökme yaşandı. Çökme esnasında binanın arka kısmında çalışan işçiler son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu. Çöken binanın yanındaki binalar ve dükkanlar boşaltıldı. Bölgede esnaflık yapan ve çökme esnasında olay yerinden geçen Mevlüt Sarı isimli vatandaş, "İşe gidiyordum bir anda ses geldi. Daha sonrasında her taraf toz duman oldu, zaten bir anda oldu. Yıkılma 10 saniye gibi bir süre içerisinde oldu. Kötü hissettik, korktuk ve bir an deprem oluyor zannettik. Çökme esnasında bölgede bulunan vatandaşta korkarak kaçışmaya başladı" dedi.


Olay yerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi ve AFAD ekiplerince incelemeler sürüyor. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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