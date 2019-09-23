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Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'ın babası hakka yürüdü

57 dakika önce

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın babası Nazir Erkan (79) hakka yürüdü.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'ın babası hakka yürüdü, System.String[]

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın babası Nazir Erkan (79) hakka yürüdü.


Akpınar ilçesi Büyük Abdiuşağı köyünde öğle namazına müteakip merkez camisinde kılınan namazının ardından Nazir Erkan'ın cenazesi aile kabristanına defnedildi.


Necmettin Erkan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ticaret Bakanlığı Genel Müdürleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRŞEHİR

Necmettin Erkan, Kırıkkale, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:36 Kaynak: İHA
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