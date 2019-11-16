Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Eskişehir esnafına ziyaret

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Eskişehir'de düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.



Genel Müdür Necmettin Erkan'ı Eskişehir'de KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Suat Er karşıladı. Daha sonra toplantıya katılan Erkan, burada yaptığı konuşmada kredi faiz oranlarının yüzde 5'lere indirildiğini, kredi limitlerinin de 30 bin liradan kişi başı 200 bin liraya çıkarıldığını söyledi. Kredi geri ödemelerinde vadelerin uzatıldığını da anlatan Erkan, yeni düzenlemelerin geçen ay Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından ilan edildiğini hatırlattı.



"Tedarik kooperatifi ile esnafımızın maliyetini de azaltmak amacındayız"



Esnafın zincir marketler karşısında rekabette zorlandığını belirten Erkan, bunun için tedarik ve dağıtım kooperatifleri üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi. Erkan, "Zincir marketler kendi markalarını üretip maliyetleri düşürüyor ve esnaftan daha ucuz ürün satabiliyor. Bakanlık olarak marketlere bu noktada sınırlama getirdik. Tedarik kooperatifi ile esnafımızın maliyetini de azaltmak amacındayız" dedi.



Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, toplantı bitiminde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ı makamlarında ziyaret etti. - ESKİŞEHİR