Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erkan, ziyaretinde bu yıl gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası kutlamalarıyla ilgili görüşme yaptı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesinde öne çıkan ve projeleri ile bölgeye değer katan bir üniversite olduğunu belirten Erkan, hem fiziki hem de akademik anlamda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Erkan, üniversitenin Ahilikle ilgili her türlü projesinin yanında olacaklarını kaydetti.

Vatan Karakaya da şehrin kalkınması için projeler ürettiklerini belirterek, adını Ahi Evran Veli'den alan üniversitelerinin Ahilikle ilgili her türlü etkinliğe destek vermeye devam edeceğini kaydetti.