Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret - Son Dakika

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erkan, ziyaretinde bu yıl gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası kutlamalarıyla ilgili görüşme yaptı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesinde öne çıkan ve projeleri ile bölgeye değer katan bir üniversite olduğunu belirten Erkan, hem fiziki hem de akademik anlamda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Erkan, üniversitenin Ahilikle ilgili her türlü projesinin yanında olacaklarını kaydetti.

Vatan Karakaya da şehrin kalkınması için projeler ürettiklerini belirterek, adını Ahi Evran Veli'den alan üniversitelerinin Ahilikle ilgili her türlü etkinliğe destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Kırşehir, Karakaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Kanal İstanbul bir ucubedir
Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu

Son Dakika Haberleri
00:43 AYGAD'ın düzenlediği "Altın İmza Ödülleri"nde AA'ya ödül - Son Dakika
00:42 Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
00:42 Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi - Son Dakika
00:40 Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Uygurlara haklarının verilmesi çağrısı - Son Dakika
00:37 Afyonkarahisar okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 00:43:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Erkan'dan Rektör Karakaya'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]