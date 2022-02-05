ADANA'da başı boş şekilde sokağa bırakılan pitbull cinsi köpeği gören esnaf Hasan Eryılmaz, çamaşır ipiyle kapıya bağlayıp durumu polise bildirdi. Kısırlaştırılıp, mikroçip takılması şartıyla beslenebilen pitbull cinsi köpek, ekipler tarafından barınağa götürüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio' cinsi köpeklerin kısırlaştırılıp mikroçip taktırılması şartıyla beslenmesine karar verildi. Yaklaşık 2 bin lirayı bulan masrafları ödemek istemeyen bazı hayvan sahipleri ise köpeklerini sokağa bırakmaya devam ediyor. Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde Yenibaraj Mahallesi 68066 sokağa kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pitbull cinsi bir köpek bırakıldı. Başıboş köpeği gören oto lastik tamircisi Hasan Eryılmaz, köpeğin kimseye zarar vermemesi amacıyla çamaşır ipiyle kapıya bağlayıp, durumu polise bildirdi. Eryılmaz, ekipler gelene kadar köpeğe mama ve su da bıraktı. Köpek, bu sırada sokaktan geçen vatandaşlar tarafından sevildi.

Polislerle birlikte gelen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köpeği alarak barınağa götürdü.