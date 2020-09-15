İZMİR Esnaf, sokağa TIR'ların girmesini istemiyor - Son Dakika

İZMİR Esnaf, sokağa TIR'ların girmesini istemiyor

Esnaf, sokağa TIR'ların girmesini istemiyorİZMİR'de bir grup esnaf, dar olan sokaklarına mal getiren TIR'ların elektrik direklerine ve tabelalara zarar verdiğini söyleyip, yolun, bu araçlar için ulaşıma kapatılmasını istedi.

Esnaf, sokağa TIR'ların girmesini istemiyor

İZMİR'de bir grup esnaf, dar olan sokaklarına mal getiren TIR'ların elektrik direklerine ve tabelalara zarar verdiğini söyleyip, yolun, bu araçlar için ulaşıma kapatılmasını istedi.

Alsancak Semti Umurbey Mahallesi 1515 Sokak'taki bir depoya su getiren TIR, geçen hafta perşembe günü, manevra alanının dar olması nedeniyle dönemedi ve elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yamulurken, bölgede elektrikler kesildi. Esnafın şikayeti üzerine gelen firma yetkilileri direği onardı, sokağa tekrar elektrik verildi. Yaşanan olayın ardından bölge esnafı duruma tepki gösterdi. Sokakta daha önce TIR'ların hem elektrik direğine hem de tabelalara zarar verdiğini savunan vatandaşlar, sokağın bu araçların girişine kapatılmasını talep etti.

Öte yandan meydana gelen kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde TIR'ın ters yönden gelip, sokağa girdiği, direğe çarptıktan sonra da geri manevra yaparak çıkmaya çalıştığı görüldü.

'TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR'

Esnaf Nusret Veral (50), TIR'lar yüzünden işlerinin aksadığını belirterek, "TIR'lar bu sokağa girmeye çalıştıkları için zaten kaldırımlarda taş kalmadı ve yolla birleşti. Bunun yanında direk de 3'üncü kez bu hale geldi. Ayrıca bizim binamızın balkonuna da zaman zaman çarptıkları için sürekli tadilat yapmakla uğraşıyoruz. Buna bir çözüm bulunsun. Buraya gelen şoförler de geldiklerine pişman oluyor. Elektriklerimiz kesiliyor ve iş yapamaz hale geliyoruz. Aynı sorunları sıkça yaşıyoruz. Daracık sokakta kocaman TIR'ın ne işi var? Tamirciler de otomobilleri koyunca bu kez de TIR'lar geçemeyerek, onları beklemek zorunda kalıyor" dedi.

'BİRİ ÖLÜNCE Mİ ÖNLEM ALINACAK?'

TIR'ların verdikleri hasarın yanı sıra kural ihlali yaparak trafiği de tehlikeye düşürdüklerini belirten Tolga Özsoy (40), "TIR'lar sokağa giriş çıkışlarında mutlaka bir yere çarpıyor. Elektrik direği üçüncü kez zarar gördü. En sonunda bu direk, bir gün devrilecek ve altında biri kalacak. Biri ölünce mi önlem alınacak? Benim tabelam da 2 kez zarar gördü. Meydana gelen olayların ardından TIR'lar beklemek zorunda kaldığı için bu kez Şehitler Caddesi'nde trafik yoğunluğu meydana geliyor. Tramvay da beklemek zorunda kalıyor. Direğe çarpınca 3-4 saat elektrik olmuyor ve işlerimiz aksıyor. Ayrıca TIR'lar bu sokağa girmek için ters yönden dönerek, kural ihlali yapıyorlar" diye konuştu.

İZMİR Esnaf, sokağa TIR'ların girmesini istemiyor

Alsancak, Umurbey, Esnaf, TIR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 08:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Esnaf, sokağa TIR'ların girmesini istemiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Kastamonu'da kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı Türkiye, çekirdeksiz sultani üzüm ihracatından 1 ayda 37,4 milyon dolar kazandı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü Evleri yıkılmasın diye tüfeği alıp çatıya çıktılar! Polis ikna etmek için 2 saat uğraştı Son Dakika! Yunanistan Başbakanı: Deniz yetki alanı için Türkiye ile derhal görüşmeye hazırız Uyuşturucu zulası, engelli yolcunun koltuk değneğinden çıktı Otelde Rus turistleri "Maske takın" diyerek uyaran hemşire, yüzüne terlik yedi Müşteri kılığında girdiler, çantadaki paraları çalıp kayıplara karıştılar Lucas Biglia'yı kadrosuna katan Fatih Karagümrük, Avrupa basınının gündeminde yer aldı Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'ye teklif yaptı
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu         
12:46
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı         
11:52
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı         
11:35
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti         
10:24
Dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ifşa etti Dana yerine at eti, yoğurt yerine nişasta yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ifşa etti         
10:23
Üniversite öğrencisi genç, ATM'den çektiği hatalı basım 50 lirayı 75 bin liradan satışa çıkardı Üniversite öğrencisi genç, ATM'den çektiği hatalı basım 50 lirayı 75 bin liradan satışa çıkardı         
10:13
Korana patlayınca satışlar 3-4 kat arttı! Çiftçi her karış toprağa sarımsak ekiyor Korana patlayınca satışlar 3-4 kat arttı! Çiftçi her karış toprağa sarımsak ekiyor         
10:12
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Eşinin desteğiyle başladığı solucan gübresi üretiminde siparişlere yetişemiyor Eşinin desteğiyle başladığı solucan gübresi üretiminde siparişlere yetişemiyor         
09:52
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Burcu Kıratlı, Burcu Kıratlı, "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen Şevval Şahin'e öfke kustu         
08:17
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz         
22:38
Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu         
20:51
Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı         
20:25
Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti         
19:31
Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu         
18:36
3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 15:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Esnaf, sokağa TIR'ların girmesini istemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei