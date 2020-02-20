Esnaf, sokakta gördüğü yaralı kediye sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esnaf, sokakta gördüğü yaralı kediye sahip çıktı - Son Dakika

Esnaf, sokakta gördüğü yaralı kediye sahip çıktı

7 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde bir esnaf sokakta gördüğü yaralı kediye sahip çıktı.

Esnaf, sokakta gördüğü yaralı kediye sahip çıktı, System.String[]

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde bir esnaf sokakta gördüğü yaralı kediye sahip çıktı.

Kayapınar ilçesinde esnaf Bayram Yıldız, sokakta yaralı ve çamura bulanmış halde gördüğü bir kediyi alarak iş yerine getirdi. Yıkadıktan sonra bir kutu içerisine koyduğu kedinin tüylerini saç kurutma makinesiyle kuruttu.

Yıldız'ın aradığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen ekip, tedavi için kediyi barınağa götürdü.

Yıldız, çamura bulanan kediyi yıkadıktan sonra gözlerinin açıldığını belirterek, "Biraz kendine geldi. İnsanların hayvanlara karşı duyarlı olması lazım. Hayvanlar Allah'ın sessiz kullarıdır. Sokak hayvanlarına iyi davranmak gerekiyor. İş yerimin önünde 8-9 kediye bakıyorum." diye konuştu.

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi
Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı Bakan Hulusi Akar'dan İdlib mesajı: ABD Patriot gönderebilir Yaptığı yardımlarla adını duyuran Robin Hood, bu kez Aksaray'da ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 23:58:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaf, sokakta gördüğü yaralı kediye sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]