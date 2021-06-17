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Esnaf tam açılmayı bekliyor - Son Dakika

Esnaf tam açılmayı bekliyor

17.06.2021 16:53
Esnaf tam açılmayı bekliyor, System.String[]

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yaş sırası gelenlerin yanı sıra, yüksek risk grubunda yer alan esnaf ve yanlarında çalışanlarının aşısını olmaya devam ettiğini belirterek, "Biz esnafımıza güveniyoruz.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yaş sırası gelenlerin yanı sıra, yüksek risk grubunda yer alan esnaf ve yanlarında çalışanlarının aşısını olmaya devam ettiğini belirterek, "Biz esnafımıza güveniyoruz. Bu günden sonra salgın riski ortadan kalksa bile geçmişe göre daha tedbirli olacağız. Tam açılma bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın son kararı ile, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için COVID-19 aşı randevusu açıldı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yaş sırası gelenlerin yanı sıra gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi, dolmuş, minibüs ve otobüsçü esnafının aşısını olmaya devam ettiğini belirterek, "Yapılan aşılarla birlikte esnaf işletmelerimizde virüs riskinin önemli düzeyde azaldığını rahatça söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız artık esnaflarımızdan rahatça alışveriş yapabilirler" dedi.

Tam açılma beklentisi

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, aşılamada dünyada ilk 10'a girmeyi başaran sağlık çalışanlarını kutlayıp, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederken, artık sıranın "mesafeli tam açılma" döneminde olduğunu söyledi. Dere, yaklaşık 1.5 yıldır salgın sürecinin yükünü çeken esnafın, korunma konusunda oldukça deneyim kazandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında, önümüzdeki süreçte açık alanda maske zorunluluğunun kalkacağını işaret ettiğini hatırlatan Dere, "21 Haziran'da yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haberler bekliyoruz. Antalya'nın bir turizm kenti olması nedeniyle işyerleriyle ilgili saat ve gün kısıtlamalarının tamamen kaldırılarak esnafımızın tam zamanlı olarak işlerine dönmesini istiyoruz. Biz esnafımıza güveniyoruz. Bu günden sonra salgın riski ortadan kalksa bile geçmişe göre daha tedbirli olacağız" dedi.

TESK'ten "Aşı ol" kampanyası

Öte yandan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odasıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı için farkındalık kampanyası başlattı. Konfederasyona bağlı iş yerlerine, "Ben Aşımı Oldum, ya Siz?", "Aşı Hayat Kurtarır" sloganlarıyla esnaf ve sanatkarlarla tüm vatandaşlar aşı olmaya teşvik ediliyor.

Kumluca'dan başladı

Antalya'da kampanyayı Kumluca ilçesinden başlatan AESOB Başkanı Dere, Covid-19 ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra aşı olmanın virüsten korunmada büyük bir kalkan olduğuna "Aşının bir can bir hayat kurtardığına" dikkat çekti. Dere, "Bazı vatandaşların aşıyla ilgili önyargılara sahip olduğunu göz önünde bulundurarak aşının virüsten korunmadaki yeri ve önemini anlatmak adına, TESK tarafından ülke genelindeki tüm iş yerlerinde farkındalık kampanyasına Antalya olarak elimizden gelen katkıyı ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

Kampanya desteği kapsamında Antalya merkez ve ilçelerinde esnafın işyerlerine, toplu taşıma araçları, taksi ve durakları vb. gibi yerlere broşür ve afişler AESOB tarafından dağıtılmaya başlandı. - ANTALYA

Esnaf tam açılmayı bekliyor
Esnaf tam açılmayı bekliyor

Esnaf ve Sanatkarlar, Antalya, Taksi, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnaf tam açılmayı bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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