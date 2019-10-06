Esnaf temsilcilerinden Boyraz'a hayırlı olsun ziyaret

Malatya'da esnaf temsilcileri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Nuh Boyraz ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, tekrar göreve seçilen hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyarette esnafların sorunları dile getirilerek, KDV indirimi yapılması temennisi de iletildi.



Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ile beraberindeki oda başkanlarıyla birlikte, SMMMO ziyaretinde, istişarelerde de bulunuldu. Ziyarette konuşma yapan MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz ve yönetim kurulunu ziyaret ediyoruz. Hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz" dedi. Muhasebecilik mesleğinin önemine temas eden Keskin, her zaman diyalog içerisinde olduklarını vurguladı.



ESKKK Başkanı Ali Evren ise Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, "Muhasebeci Mali Müşavirler, aynı zamanda esnaf ve ticaretle uğran insanların ticari sırdaşıdır" şeklinde konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SMMMO Başkanı Nuh Boyraz da, kendisi ve yönetimini tekrar göreve layık gören meslektaşlarına teşekkür ederek, mesleki sorunlardan da söz etti. Boyraz, "Yeni çıkartılan bir yasayı maalesef meslek camiamız üzüntü ile karşılamıştır. Verginin ülke geneline yayılmasında, toplanmasında büyük emeği ve katkısı olan biz serbest muhasebeci mali müşavirlere değil de, sadece avukatlara yönelik bir düzenleme çıkartılması, bir tarafın kayrılması gerçekten serbest meslek erbabı olan avukatların dışında mühendisleri, mimarları ve biz muhasebeci mali müşavirleri gerçekten yaralamıştır. Bu düzenlemenin bir an önce tüm serbest meslek erbabını kapsayacak şekilde düzenlenmesini bekliyoruz. KDV yükünün gerçekten çok yüksek olduğunu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Boyraz yüzde 18'lik KDV oranına dikkat çekerek, "Bu oran gerçekten esnaflarımız açısından büyük bir yük. Bunun yüzde 8'lik bir makul seviyeye çıkması ülke ekonomisi açısından da, esnaflarımızın zor dönemde olduğu bir dönemde de büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu düzenlemenin biran önce yapılmasını diliyorum. Bu konuda milletvekillerimize, siyasilerimize mesajlarımızı bildirdik. Bu konu ile ilgili görüşmelerimiz devam edecek. Burada esnaf odalarımız varken de, asgari ücret tarifesi üzerinden mecburen kestiğimiz KDV, esnafa büyük bir yük getirmekte. Bu konuda esnaf odalarımızın da desteklerini talep ediyorum" diye konuştu. - MALATYA