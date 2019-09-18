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Esnaf temsilcilerinin Ahilik Haftası ziyareti

1 saat önce

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri kentteki protokolü ziyaret ederek 32. Ahilik Haftası'nı kutladı.

Esnaf temsilcilerinin Ahilik Haftası ziyareti, System.String[]

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri kentteki protokolü ziyaret ederek 32. Ahilik Haftası'nı kutladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ile beraberindeki temsilciler Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile bir araya gelerek, Ahilik Haftası'na verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, temelinde kardeşlik ve dürüstlüğü barındıran Ahilik felsefesinin başkenti Kırşehir'de esnafların birlikte hareket etmesinin önemini anımsattı.

Ahilik ilkelerinin ticaret hayatında da uygulanması gerektiğini vurgulayan Akın, "32. Ahilik Haftası etkinliklerinin ilimize ve Ahiliğe yakışır bir şekilde kutlanması için elimizden gelen bütün gayreti esnaflarımızla hareket ederek gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde haftanın kutlanması, ekonomik kalkınmaya katkısı da olacaktır. Esnaflarımız, Ahiliğe bağlı, dürüst, ahlaklı ve hilesiz çalışmaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu da makamında ziyaret eden heyet, belediye çalışanlarının Ahilik Haftasını kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekicioğlu, Ahi Evran-ı Veli'yi saygıyla andıklarını ve Ahilik anlayışına sahip olarak çalışacaklarını kaydederek, "Ticaret ahlakı ve çalışma disiplini ile Ahiliği yaşatacağız. Ahilik Kırşehir'in en önemli değeridir. Bu değer bütün Anadolu'ya yayılarak, esnafların doğruluk ve dürüstlük anlayışıyla çalışmalarını sağlamıştır. Kardeşlik ve barış içerisinde çalışmalarına devam eden tüm esnaflarımıza, iş hayatlarında başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.

Ziyaretlerde Öztürk ve Yılmaz, Ahi helvası ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ahilik Haftası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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