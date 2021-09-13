Esnaf odalarının başkanları Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kırşehir'de esnaf odaları başkanlarının 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk öncülüğündeki oda başkanları, Akın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırşehir'de esnafın Ahilik felsefesinin temel değerleri arasında yer alan kardeşlik ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak birlikte hareket etmelerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ahilik ilkelerini ticaret hayatına tam manasıyla yansıtınca hem esnafın hem de tüketicinin memnuniyet oranının üst seviyelerde seyredeceğini belirten Vali Akın, şöyle devam etti:

"Ahi Kenti Kırşehir'de esnaflarımız her zaman devletinin yanında olmuştur. Ahi ilkelerine bağlı kalan esnafımız daima yardımlaşma ve dayanışma ruhu içesinde hareket etmiştir. Bugün kutlamaya başladığımız 34. Ahilik Haftası etkinliklerinin ilimize ve Ahiliğe yakışır bir şekilde kutlanması için esnaflarımızla yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ahilik geleneği, şehrimizin önemli bir değeridir."

Birlik ve beraberliğin en büyük teminatlarından birisi olan Ahilik geleneğini tüm dünyaya tanıtmak ve gelecekte de var olmasını sağlamak amacıyla 2021 yılının Cumhurbaşkanlığınca Ahi Evran Yılı olarak kabul edildiğini anımsatan Vali Akın, UNESCO tarafından anma- kutlama yıldönümleri arasına alındığına dikkati çekti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Öztürk de Ahilik geleneklerine bağlı, dürüst, ahlaklı ve vatansever olan esnafla gerçekleştirdikleri bu ziyaretin esnafın devletinin yanında olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.