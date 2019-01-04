Esnaf ve Çocukların Kıza Keyfi
15 dakika önce
ERZURUM'un İspir ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.
ERZURUM'un İspir
ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı. Hükümet
Caddesi'ne kızaklarını alıp gelen çocuklar, konvoy halinde kayıp, gönüllerince eğlendi. Çocuklara esnaf da kızakla kayarak eşlik etti. Yağan
kara aldırış etmeden saatlerce kızağın tadını çıkaran esnaf Semih Sayın, "Yağan kar, yolu doğal piste çevirdi. Çocuklar da evlerindeki kızakları getirip kaymaya başladı. Önce onları izledik sonra eğlenceye ortak olduk. Çocukluğumuza döndük. Çocuklar sayesinde stres attık" diye konuştu.
- Erzurum
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:38 Kaynak: DHA
Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
Son Dakika! İran, Atlas Okyanusu'nun Amerika Kıyılarına Savaş Gemileri Göndereceğini Duyurdu
Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün
Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti