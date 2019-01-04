Son Dakika Haberleri: Esnaf ve Çocukların Kıza Keyfi

Esnaf ve Çocukların Kıza Keyfi

15 dakika önce

ERZURUM'un İspir ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.

Esnaf ve Çocukların Kıza Keyfi, System.String[]
ERZURUM'un İspir ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı. 

Hükümet Caddesi'ne kızaklarını alıp gelen çocuklar, konvoy halinde kayıp, gönüllerince eğlendi. Çocuklara esnaf da kızakla kayarak eşlik etti. Yağan kara aldırış etmeden saatlerce kızağın tadını çıkaran esnaf Semih Sayın, "Yağan kar, yolu doğal piste çevirdi. Çocuklar da evlerindeki kızakları getirip kaymaya başladı. Önce onları izledik sonra eğlenceye ortak olduk. Çocukluğumuza döndük. Çocuklar sayesinde stres attık" diye konuştu.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:38 Kaynak: DHA

Hükümet, İspir, Erzurum, Güncel
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