Esnaf ve Dayanışma Platformu'nun çekiliş hediyeleri verildi - Son Dakika

Esnaf ve Dayanışma Platformu'nun çekiliş hediyeleri verildi

11.03.2021 17:28
Esnaf ve Dayanışma Platformu'nun çekiliş hediyeleri verildi, System.String[]

Malatya Esnaf Dayanışma Platformu'nun Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği, 44 Esnaf Temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşen çekiliş sonucu kazananlara hediyeleri verildi.

Malatya Esnaf Dayanışma Platformu'nun Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlediği, 44 Esnaf Temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşen çekiliş sonucu kazananlara hediyeleri verildi.

Programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya Esnaf Dayanışma Platformu Başkanı Neriman Poyraz katıldı.

Programda Konuşan Malatya Esnaf Dayanışma Platformu Başkanı Neriman Poyraz,"Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanımızın başlatmış olduğu yerel esnafına sahip çık sloganıyla bizler de Malatya esnafı olarak dayanışma içinde olduk. Yerel esnafına sahip çıkan Malatya esnafına ödüller vermek istedik" ifadelerini kullandı.

"Hediyelere katkı sağladık"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, " Bizlerde Malatya'da olan güzel şeylere şahitlik ediyoruz. Benimde takip ettiğim çok güzel bir proje. Esnafların kendi kendini motive etmesi birbirleriyle ticaret yapmaları gerçekten çok güzel bölgeye de değer katan bir çalışma. Bana verilen bilgide 243 kişi hediye alıyor. 44 hediyeyi biz seviyoruz. Herkesin 40 yıl kahve hatırı var dediğinde biz dört dörtlük olsun 44 olsun dedik ve 44 yıl hatır kahve konağında kayısı çekirdeği kahvesinden yapmış olduğumuz 44 yıl hatırı olacak şekilde hediyeler hazırladık. Bizim hedefimiz az da olsa şehrimize gastro ekonomiye katkıda bulunmak istedik. Küçük işletmeler yapmış oldukları bölgemize has yemekleri hem pazarlasınlar hem de insanlar tanısın ve bununla ilgili yeni bir sektör oluşsun. Biz başlangıç yaptık. Beyler deresi lezzet vadisi yine aynı kapsamda lezzet caddesi oluşturduk. Amacımız şehrimize dışardan daha fazla insan çekmek. Umarım bu platform bunlar için bir başlangıç olur" şeklinde konuştu.

Dayanışmanın önemini

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise organizasyona emeği geçenlere teşekkür edip, " Buradaki en önemli kahraman, aslında sizlere buraya toplayıp, bugün bu platformun oluşmasında katkı sunan ve özellikle bayan olarak erkek egemen toplumun zorlukları aşarak bu platformu kuran Neriman Poyraz hanıma teşekkür ediyorum. Esnafına sahip çık kampanyasına destek veren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi döneminde esnafların sıkıntı yaşamasına temas eden Sadıkoğlu, "Biz pandemi ve deprem sürecinde şunu biliyoruz. Hükümetin bazı destekleri var. Ama esnafın hükümetin desteklerinin yanında ciddi sıkıntılarının da olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle kiralarının, personel giderlerinin olması zor zamanlar geçirdi. İnsanların bir anda sokağa çıkmasıyla ilgili yasaklama ve kısıtlamalardan dolayı iş yerlerini açan da iş insanlarımızı, esnafımızı ciddi manada mağdur etti. Çünkü bu giderleri kısma şansı yoktu. Pandemi hiçbirimizin planladığı, hesapladığı bir şey değildi. Biz bunu doğal afet gibi görüyoruz. Bu anlamda esnaflarımızın birçoğu mağdur oldu. Bizler de TSO olarak esnaflarımızın küçüğünden büyüğüne bize üye olsun olmasın hiç birini ayırt etmeksizin yanında olmaya çalıştık. Malatya'daki esnaflarımızın tamamından, şehrimizdeki güzide ve ahde vefası olan Malatya'nın öz çocuklarından destek istedik. Bizlere esnaflarımıza bugün bu sıkıntılı süreçte internetten alışveriş yapmak yerine bizim yerel esnafımızdan alış veriş yapan ulusal firmalar yerine yerel esnafımızdan alış veriş yapan sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bu esnafların çoğu yeri geldiği zaman borç vermiş, yeri geldi zaman taziyemizde bizlerle beraber olmuş, yeri geldiği zaman iş yerini kapatıp önümüze düşüp adres göstermiş. Yani ahde vefası olan 40 yıldır yanımızda olan insanlarımız. Bunların bu pandemi sürecinde yok olup gitmesi ya da kaybolması TSO olarak bizlerin gönlünden geçen hiçbir şekilde olmaması gereken bir konu. Sizlerin de bu konuda duyarlılığınızı bildiğimiz için bir gündem yaratıp yerel esnaftan alışveriş yap kampanyasını başlatmış olduk "diye konuştu. - MALATYA

Esnaf ve Dayanışma Platformu'nun çekiliş hediyeleri verildi
Esnaf ve Dayanışma Platformu'nun çekiliş hediyeleri verildi
Esnaf ve Dayanışma Platformu'nun çekiliş hediyeleri verildi
Esnaf ve Dayanışma Platformu'nun çekiliş hediyeleri verildi
Esnaf ve Dayanışma Platformu'nun çekiliş hediyeleri verildi

Yeşilyurt, Ticaret, Malatya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaf ve Dayanışma Platformu'nun çekiliş hediyeleri verildi - Son Dakika


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