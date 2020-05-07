Esnaf ve jandarma işbirliğinde "Trafik Haftası" etkinliği

-Cadde ve sokaklardaki iş yerlerinin elektronik bilboardları "Trafik Haftası" mesajları ile süslendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Ekipleri, 2020 yılı "Trafik Haftası"nı Korona virüs (Codvid-19) tedbirleri kapsamında farklı uygulamalar yaptı. İlçede bulunan esnaflar ile birlikte yapılan proje kapsamında elektronik biloardlar ile "Trafik Haftası" mesajları verildi.

İlçe Jandarma Trafik ekipleri ilçedeki esnafları gezerek, "Trafik Haftası" kutlamaları konusunda destek istedi. Esnaflardan gelen tam destek ile ilçede yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklardaki işyerlerinin elektronik bilboardları "Trafik Haftası" halkında mesajlar ile süslendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan dev ekrandan ve belediye bilboardları ve Afyonkarahisar - Antalya karayolu üzerinde bulunan bilboordlarda "Trafik Haftası" görselleri ile süslendi. Şehrin dört bir yanında bilboardlarda "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda", "Jandarma trafik timi el ele", "Ya aracınızı ya telefonunuzu kullanın" gibi sosyal mesajlar verildi.

"Trafik Haftası" kutlamalarına vatandaşlardan destek isteyen Sandıklı Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz, "2020 yılı trafik haftasını Kovid-19 tedbirleri kapsamında stant açarak vatandaşlarımızla kutlayamadık. Bundan dolayı esnaflarımızı dolaşarak, trafik haftasında farkındalık oluşturmak ve halkımızı bilinçlendirmek için iş yerlerinizin bilboardlarına yazı yazılmasını istiyoruz. Esnaflarımızın da bu konuda desteğini bekliyoruz" dedi.

Ziyaret edilen esnafları trafik konusunda da bilgilendiren Baz, "Trafik kazaları nedeniyle ülkemizde çok sayıda insanımız hayatını kaybediyor. Bunun yanında birçok vatandaşımızda yaralanıyor. Ancak bu şekilde bir farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz ve trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.

Trafik haftası kutlamalarına tam destek verdiklerini ve bilboardlarını trafik haftası etkinliklerine uygun mesajlar verdiklerini belirttiler.