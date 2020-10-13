Esnaf ve KOBİ'ler için 'ilk ön ödemeli sadakat kart' tanıtıldı

Tam Faktoring, esnaf ve KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırmak için faktoring sektöründeki ilk ön ödemeli sadakat kartını piyasaya sunduğunu duyurdu.

Tam Faktoring, ekonominin lokomotifi olan esnaf ve KOBİ'lerin hayatını kolaylaştıracak ürünlerine bir yenisini daha eklediğini, faktoring sektöründeki ilk ön ödemeli sadakat kartını geliştirdiğini açıkladı.

Tam Faktoring'in elektronik para kuruluşu Papara ile birlikte hayata geçirdiği Tam Faktoring Papara Card'ın, Tam Faktoring'in sayısı 100 bine ulaşan, ağırlıklı esnaf ve KOBİ'lerden oluşan müşteri portföyüne özel olarak geliştirildiği açıklandı. Kart, ücretsiz ve aidatsız olarak sahip olunacak bir ön ödemeli sadakat kartı olarak tanıtıldı.

"ESNAF VE KOBİ'LERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK"

Tam Faktoring ve Papara Card yöneticileri, KOBİ'lerin işlerini kolaylaştıracağını belirttiği iş birliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tam Faktoring CEO'su Hakan Karamanlı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tam Faktoring olarak bugün büyük çoğunluğu esnaf ve KOBİ'lerden oluşan ve sayıları 100 bine ulaşan önemli bir müşteri kitlemiz var. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli analiz ediyor, anlamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada; önemli bir portföye sahip olan bir finans kuruluşu olarak müşterilerimize avantajlar dünyasının kapılarını aralamak istiyoruz. Bunun için de yine kendi sektörünün önde gelen firmalarından Papara ile bir iş birliği yaptık. Müşterilerimizin her daim ceplerinde taşıyabilecekleri, Mastercard güvencesi ile sahip olacakları ön ödemeli bir sadakat kartı olarak Tam Faktoring Papara Card'ı geliştirdik.

Tam Faktoring'in tüm müşterileri bu karta sahip olabilecek ve avantajlarından yararlanabilecekler. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz tüm kampanya ve avantajlardan müşterilerimizi yararlandırmak arzusundayız. Esnaf ve KOBİ'lerimizin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ve alternatif hizmetlerimiz devam edecek. Tam Faktoring Papara Card'ı, müşterilerimizin katma değerli hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlayacak önemli bir araç olarak konumlandırdık. Yaptığımız iş birliğinin, sektöre ve müşterilerimize değer katacağımıza yürekten inanıyoruz."

"KAZANÇLI BİR FİNANSAL DENEYİM SUNUYORUZ"

Türkiye'nin en yüksek işlem hacmine sahip finansal teknoloji girişimi olan Papara'nın Kurucusu ve CEO'su Ahmed Faruk Karslı ise "Papara, tüm finansal işlemlerin özgürce gerçekleştirildiği, kullanıcı odaklı çözümleri olan bir finansal teknoloji kuruluşudur. Kullanıcılar, Papara'da zaman kısıtlaması olmadan 7/24 ücretsiz ve anında işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Tam Faktoring ile yaptığımız iş birliği ile esnaf ve KOBİ'lerin de bu avantajlardan yararlanmalarını istiyoruz. Tam Faktoring Papara Card ile tüm müşteriler kazançlı bir finansal deneyim yaşayacak" dedi.

"ÜCRETSİZ VE YAŞAM BOYU AİDATSIZ"

"Tam Faktoring Papara Card'a sahip olmak için Tam Faktoring müşterisi olmak yeterli." bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Ağırlıklı olarak KOBİ ve esnaftan oluşan Tam Faktoring müşterileri, Türkiye genelinde 24 ilde faaliyet gösteren 37 Tam Faktoring şubesinden, mobil uygulama Tam'a Sor'a ücretsiz üye olarak veya yalnızca Tam Faktoring çağrı merkezi numarasından talep ederek kartlarını rahatlıkla temin edebilecekler. Tam Faktoring Papara Card, ücretsiz ve yaşam boyu aidatsızdır" ifadelerine yer verildi.

AVANTAJLARI ŞÖYLE SIRALANDI;

Tam Faktoring Papara Card'ın avantajları yapılan açıklamada şöyle sıralandı;

"Ücretsiz ve yaşam boyu aidatsız kullanım hakkı

Tam Faktoring'in müşterilerine sunduğu avantaj ve kampanyalar

Papara Card'ın sunduğu avantajlar 7/24 ücretsiz ve anında para transferi Tüm ATM 'lerden para çekebilme ve yatırabilme imkanı Yurt içi ve yurt dışında güvenli bir yöntemle para yatırma, para çekme ve para transferi

Tüm eft/havale ve faktoring işlemlerini IBAN'sız yapabilme kolaylığı"

- İstanbul