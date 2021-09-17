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Esnaf ve KOBİ'lere vadesi gelmemiş çekleri nakde çevirme kolaylığı - Son Dakika

Esnaf ve KOBİ'lere vadesi gelmemiş çekleri nakde çevirme kolaylığı

17.09.2021 10:40
Esnaf ve KOBİ'lere vadesi gelmemiş çekleri nakde çevirme kolaylığı, System.String[]

Esnaf ve KOBİ'ler hangi bankadan olursa olsun vadesi gelmemiş çekleri kolayca nakde çevirebiliyor.

Esnaf ve KOBİ'ler hangi bankadan olursa olsun vadesi gelmemiş çekleri kolayca nakde çevirebiliyor.

İş Bankası, esnaf ve KOBİ'lerin ticaret hayatını kolaylaştırmak ve onlara hız kazandırmak için dijital finansal çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Bankadan yapılan açıklamaya göre İşCep'in ÇekCepte özelliği ile henüz vadesi gelmemiş çekler kolayca nakde çevrilebiliyor. Esnaf ve KOBİ'ler çeklerinin karşılığında kredi kullanmak için saniyeler içerisinde başvuruda bulunabiliyor, bu sayede bir yandan işlerine devam ederken, diğer yandan alacaklarının vadesini beklemeden, ödemelerinin tarihini daha rahat planlayabiliyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Esnaf ve KOBİ'lerin finansmana erişimlerinde önemli olan tüm finansal enstrümanlara yönelik dijitalleşme imkanlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ÇekCepte uygulaması da ödeme sistemleri içinde yoğun olarak kullanılan çekli işlemlere yeni bir soluk getirecek. İşCep üzerinden karekodu okutulan çekin bir tür röntgenini çekiyoruz ve başvuru sonucunu saniyeler içinde müşterimize iletiyoruz. Müşterilerimiz de aldıkları bu hızlı ön onaydan sonra çekle birlikte şubeye 2 iş günü içinde başvurarak son derece süratli bir şekilde başvurularını sonuçlandırabiliyorlar. İş Bankası olarak müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara en uygun çözümleri sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Esnaf ve KOBİ'lere vadesi gelmemiş çekleri nakde çevirme kolaylığı
Esnaf ve KOBİ'lere vadesi gelmemiş çekleri nakde çevirme kolaylığı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İş Bankası, Kredi, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnaf ve KOBİ'lere vadesi gelmemiş çekleri nakde çevirme kolaylığı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Esnaf ve KOBİ'lere vadesi gelmemiş çekleri nakde çevirme kolaylığı - Son Dakika
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