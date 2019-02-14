Son Dakika Haberleri: Esnaf ve Sanatkar Kalıcı Çözümler Bekliyor"

Esnaf ve Sanatkar Kalıcı Çözümler Bekliyor"

23 dakika önce

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Esnaf ve sanatkarlar sıkıntılarının görülmesini, pansuman çözüm yerine kalıcı önlemlerin alınmasını istiyor.

Esnaf ve Sanatkar Kalıcı Çözümler Bekliyor
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Esnaf ve sanatkarlar sıkıntılarının görülmesini, pansuman çözüm yerine kalıcı önlemlerin alınmasını istiyor." dedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları bölge ziyaretleri çerçevesinde esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldiklerini, şikayet ve talepleri de kendilerinin gündeme taşıma gayretinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'de bir milyon 749 bin 141 esnaf ve sanatkarın bulunduğunu belirten Gürer, ekonomik durumdan doğrudan etkilenen esnaf ve sanatkarların, "perişan durumda olduklarını" söylediğini aktardı.

Çok sayıda esnafın mal varlığının borçlarını karşılayamaz durumda olduğunu ifade eden Gürer, "Esnaflar, iktidarın kredi uygulamalarını samimi bulmamaktadır. Kredi talebinde bulunan esnafın, şartları karşılayamadığı için verilen krediden yararlanma oranı düşük kalmaktadır. Çiftçinin, işçinin ve memurun alım gücünün düşmesi, satış yapamayan esnafın iş alanını daraltmıştır. Esnaf, pansuman tedbirler yerine kalıcı çözümler beklemektedir." diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer, yeni iş yeri açacak esnafa en az iki yıl vergi muafiyeti ya da en az 5 yıl süreyle vergi indirimi uygulanmasının, kamu bankalarının yeni açılan iş yerlerine düşük maliyetli finansman sağlamasının talep edildiğini belirtti.

Fiyatı devlet tarafından belirlenen doğal gaz, elektrik gibi zorunlu giderlerdeki artışın, esnafın girdi maliyetlerinin yükselmesine neden olduğunu dile getiren Gürer, "Vatandaş girdi maliyetlerine ciddi etki yaratan bu zamların tümden geri alınmasını beklemektedir. Ülkemizin birçok yerinde esnaflar ekonomik sıkıntı nedeniyle kepenk indirmek zorunda kalıyorlar. Esnaf ve sanatkarlar sıkıntılarının görülmesini, pansuman çözüm yerine kalıcı önlemlerin alınmasını istiyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Ekonomi
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