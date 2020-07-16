Esnaf ve sanatkara yapılandırma müjdesi - Son Dakika

Esnaf ve sanatkara yapılandırma müjdesi

3. Bölge Aydın-Muğla illeri Esnaf ve Sanarkarlar Kredi Kefalet Koopertifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle zor duruma düşen esnaf ve sanatkara yönelik yapılandırmaya gidildiğini açıkladı.

3. Bölge Aydın- Muğla illeri Esnaf ve Sanarkarlar Kredi Kefalet Koopertifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle zor duruma düşen esnaf ve sanatkara yönelik yapılandırmaya gidildiğini açıkladı. Başkan Saraç, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği ile Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda, ekonomik ve sosyal hayatın temel direklerinden esnaf ve sanatkarlara destek olunması amacıyla gerçekleştirilen bu yapılandırmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, salgından zarar gören esnaf ve sanatkara destek sağlamak amacıyla Devlet tarafından bir çok destek paketi açıklanmak suretiyle, esnaf ve sanatkarımıza bu sıkıntılı süreçte önemli destekler sağlandığını kaydeden Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimizde bu süreçte, gerek işletme kredisi gerekse esnaf destek paketi kapsamında sunulan 25.000- TL limitli kredi için başvuruda bulunan tüm esnaf sanatkarımıza kredi desteği sağlamak için büyük bir özveriyle görev yapmışlardır. Bir yandan bu destekler sürerken diğer yandan ortaya başka bir sorun çıkmış ve daha önce kooperatiflerimiz kefaletiyle kredi kullanmış olan ortaklarımızın büyük bir bölümü kredi taksit borçlarını ödemekte büyük sıkıntı yaşamaya başlamışlardır. Birçok esnafımız bırakın borç ödemeyi, günlük ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanmaktadırlar. Bu zor zamanlarında da yine esnaf ve sanatkarımıza destek olunması zorunluluğu doğmuştur. Bu zorunluluk kapsamında kooperatiflerimiz takibinde bulunan kredi borçlarına ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığının da görüşü alınarak Merkez Birliğimizce bir düzenleme yapılmıştır" dedi.


Yapılandırmanın çıkmasında emeği geçen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Abdülkadir Akgül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür eden Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, "Düzenlemeye göre, 30 Haziran 2020 tarihi dahil bu tarihten önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden ortaklarımızın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar kooperatifimize başvuru yaparak yapılandırma talebinde bulunmaları gerekiyor. Bu kapsamda kooperatif takibindeki asıl alacak tutarına hiçbir gecikme faizi hepsaplanmayacak. Asıl alacak tutarı defaten ödemek istendiği takdirde gecikme faizi alınmadan tahsil edilecek. Ayrıca borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde yapılandırma tarihinden itibaren yüzde 10 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanacak ve asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamı 24'e bölünerek ilk taksit peşin tahsil edilecektir. Bu zor zamanlarında esnaf ve sanatkarımızın yanındayız ve esnaf ve sanatkara destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnaf ve sanatkara yapılandırma müjdesi - Son Dakika Ekonomi
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