Son Dakika Haberleri: Esnaf ve sanatkarın kredilerinde, eski kredi sistemine geri dönüldü
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Esnaf ve sanatkarın kredilerinde, eski kredi sistemine geri dönüldü

48 dakika önce

Esnaf ve sanatkarlara, Hazine faiz destekli kredi kullandırmalarına ilişkin yeni bir genelge yayınlandı.

Esnaf ve sanatkarın kredilerinde, eski kredi sistemine geri dönüldü, System.String[]

Esnaf ve sanatkarlara, Hazine faiz destekli kredi kullandırmalarına ilişkin yeni bir genelge yayınlandı.


Yeni Genelgeyle açıklama yapan Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç; "Merkez Birliğimizin gayretleri, Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile yapılan olumlu diyalogların sonucunda küçük esnaflarımızın bu son gelen genelge ile önleri açılmış olup sadece faiz olarak 3 puan farkla eski kredi kullanım şekline geri dönülmüştür. Başta hükümetimiz olmak üzere Merkez Birliğimize, Halk Bankası Genel Müdürlüğüne, Aydın- Muğla Bölge Birliğimize banka müdürlerimize, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Halk Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
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